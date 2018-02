CLITO RIDE, CAZZO PIANGE - LEZIONE, OGGI IMPARIAMO: "DOVE SI TROVA IL CLITORIDE" - DONNE, DITE BASTA A UOMINI CHE VI SFREGANO SENZA FARVI PROVARE ALCUN PIACERE, FATEGLIELO CAPIRE (MA SENZA DIRE UNA PAROLA): ECCO LA TECNICA MIGLIORE PER FARVI STIMOLARE NEL PUNTO GIUSTO. LA DIFFERENZA, CREDETE, SARÀ ENORME...

DAGONEWS

È irragionevole pensare che tutti gli uomini con cui si va a letto siano degli esperti di tutte le parti di cui è composta una vagina. Nessuno è perfetto, e col piacere sessuale non esiste una soluzione unica per tutti.

Gran parte del divertimento infatti sta nel sapere cosa piace all’altro, ma il punto è che se non glielo facciamo sapere è impossibile che lo impari da solo ed è ancora più improbabile se fingiamo che ci piaccia quello che ci sta facendo, come quando strofinano con veemenza la vulva pensando di stimolare il clitoride.

Una veloce ricerca su internet ci dice che questo accade molto più spesso di quanto si creda.

MA prima di iniziare a giudicare questi poveri, dolci uomini imbranati che confondono di continuo le labbra vaginali col clitoride, cerchiamo di capire come ciò possa accadere.

Sono pochi gli uomini ben istruiti su come stimolare correttamente il clitoride. Nei porno, le donne sembrano contorcersi dal piacere quando gli uomini le penetrano aggressivamente senza fare alcun contatto col clitoride.

Se gli uomini si sentono in imbarazzo per non sapere dove si trovi esattamente, non riveleranno di certo di non averne idea e questo gli impedirà di chiederlo, semplicemente. Devono fare dei tentativi cercando di sembrare sicuri di se stessi e in quello che fanno.

Le donne però altrettanto spesso non osano fare molto di più per aiutarli, lasciandosi strofinare come lampadine magiche senza provare però alcun piacere. Dire “guarda, quello non è il clitoride,” gli sembra una cosa troppo brutale e scoraggiante da dire al loro amante.

Ecco perciò come fare a comunicarlo senza farli sentire dei falliti sessuali. Perché non lo sono. Hanno solo una lacuna di conoscenza, ma oggi è il giorno in cui questa lacuna verrà finalmente colmata.

Mentre vi masturbano, prendetegli la mano e portatela sul vostro clitoride, guidandola con discrezione nei primi movimenti. Questo va fatto senza dire nulla.

Prendetegliela come se steste già godendo e ne volete di più, poggiando la vostra mano sulla sua e direzionandola sul punto giusto.

Poi appena ci entra in contatto, reagite entusiasticamente. Questo invierà il messaggio giusto.

Con questa tecnica la cosa essenziale fare movimenti lenti, continuare a esprimere piacere e evitare qualunque tipo di commento o suggerimento verbale.

In questo modo non sembrerà che lo stiate criticando, ma semplicemente assistendolo. Facile.

Inoltre, masturbatevi di fronte a lui, facendogli vedere come vi toccate. Quando fate sesso, è molto improbabile che lui vi fissi continuamente dentro la vagina mentre in questo modo sarà più facile che si faccia una mappatura visuale dei punti corretti da stimolare, e quando vi toccherà lui nel modo giusto, la differenza, credete, sarà enorme.

