COLPO DI TEATRO – SOLDATI NAZISTI CON LE LABBRA ROSSO FUOCO CHE INDOSSANO REGGISENI IMPROVVISATI E GONNE RICREATE CON DELLE COPERTE – IMMAGINI TRANS CHE MOSTRANO LA VITA DEI MILITARI CHE DURANTE IL TERZO REICH METTEVANO IN SCENA SPETTACOLINI PER LE TRUPPE: UN MODO PER RISOLLEVARE IL MORALE E ALLEVIARE LA SOFFERENZA PER LA MANCANZA DI COMPAGNIA FEMMINILE…