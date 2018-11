L.A. CONFIDENTIAL - È STATA TROVATA MORTA NELLA SUA CASA A LOS ANGELES, KIM PORTER, 47 ANNI, EX MODELLA E ATTRICE, STORICA COMPAGNA DEL RAPPER PUFF DADDY – AL MOMENTO LE CAUSE DEL DECESSO APPAIONO POCO CHIARE: LA STAMPA AMERICANA PARLA DI ARRESTO CARDIACO, MA…

Da "www.ilpost.it"

kim porter e puff daddy 9

È morta Kim Porter, ex modella, attrice e compagna per 13 anni, dal 1994 al 2007, del rapper Diddy, conosciuto anche come Puff Daddy. Porter aveva 47 anni ed è morta nella sua casa a Toluca Lake, in California.

La notizia è stata data dal sito scandalistico statunitense TMZ e poi confermata da un legale di Diddy. Sempre TMZ ha scritto che la causa sarebbe un arresto cardiaco dopo settimane di polmonite, mentre BuzzFeed parla di sintomi simili a quelli dell’influenza; per ora però non si sa niente di ufficiale.

kim porter 1

Oltre ai figli con Diddy – un maschio, Christian, nato nel 1998, e due gemelle Jessie James e D’Lila, nate nel 2006 – Porter ne aveva avuto anche un altro, Quincy Brown, nato dalla sua relazione con il produttore discografico Al B. Sure!

Porter era nata a Columbus, in Georgia, nel 1971. Nel 1988 si trasferì ad Atlanta per fare la modella; recitò anche in film e serie tv, come Law & Order, Wicked Wicked Games, The Brothers e Mama, I Want to Sing.

