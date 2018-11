I CONTI NON TORNANO – VI RICORDATE LA MOGLIE DEL MISTERIOSO BANCHIERE CHE ERA RIUSCITA A SPENDERE 16 MILIONI DI STERLINE DA HARRODS? ‘LADY SHOPPING’ È STATA ARRESTATA E ADESSO DOVRÀ RISPONDERE DI APPROPRIAZIONE INDEBITA IN AZERBAIGIAN: LE AUTORITÀ BRITANNICHE HANNO AVVIATO UN’INDAGINE PER CAPIRE DA DOVE ARRIVANO I SOLDI…

Il suo nome, per qualche tempo, è rimasto coperto dal mistero. Poi la sua identità è stata svelata. Di lei aveva parlato tutto il mondo: ribattezzata «Lady Shopping» Zamira Hajiyeva, 55 anni, è stata arrestata. È lei la donna che in dieci anni aveva speso 16 milioni di sterline nei grandi magazzini «Harrods».

Moglie di Jahangir Hajiyev, a capo della International Bank dell’Azerbaigian, arrestato nel 2016 per appropriazione indebita per aver sottratto oltre 2 milioni di sterline, e condannato a 15 anni di carcere. Ora in manette c’è finita anche lei. Le autorità britanniche avevano avviato un’indagine per capire da dove provenissero i soldi che aveva speso.

E in che modo avesse ottenuto la cifra necessaria per acquistare la sua casa di Knightsbridge, nel centro di Londra, del valore di 11 milioni e mezzo di sterline. Zamira è stata fermata in esecuzione di un ordine di estradizione emesso dal suo Paese, l’Azerbaigian, dove deve rispondere anche lei di appropriazione indebita.

Per ora, resta dietro le sbarre: il giudice ha fissato la cauzione per il rilascio a 500mila sterline, con l’obbligo di non lasciare la sua abitazione. La scorsa settimana la National Crime Agency ha sequestrato 50 gioielli di grande valore a lei appartenuti e messi all’asta da Christie’s, perché «non è chiaro come siano stati acquistati».

Fra questi una collana di zaffiri e rubini del valore di 120mila sterline. I legali della 55enne hanno negato che vi sia alcuna provenienza illecita per quei soldi. Per ora intanto, lei resta in carcere e rischia di essere estradata.

