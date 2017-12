CORNA DI NATALE: CHE VACANZE DA INCUBO PER GLI AMANTI! - MELANIA RIZZOLI: SENSI DI COLPA, PRANZI FAMILIARI OPPRIMENTI, DESIDERIO DI FUGA: GESTIRE UNA RELAZIONE SEGRETA NEI GIORNI DELLE FESTE È UNA FONTE DI STRESS - ECCO COME GESTIRE UN/A AMANTE...

Melania Rizzoli per Libero Quotidiano

Conquistare l' amante non è mai stato un problema, lo è semmai quando bisogna lasciarlo, ma il momento più difficile in assoluto di un rapporto a tre è quando si avvicinano le festività di fine anno, perché gestire un amore segreto in quelle settimane vuol dire affrontare solo discussioni, subire recriminazioni, ed ascoltare ogni giorno lamentele più o meno legittime.

Durante le vacanze di Natale infatti gli amanti non hanno mai vita facile, e quei giorni di festa diventano il periodo più critico e stressante di queste storie d' amore parallele, perché tutte le complicazioni vengono a galla e perché solo pochi eletti sono in grado di mantenere la lucidità necessaria o di fare un' analisi fredda e circostanziata delle varie situazioni, mentre tutti gli altri si lasciano sopraffare dalla gelosia, dall' emotività, dai ricatti e dall' irrazionalità, perdendo di vista i veri motivi sentimentali che li hanno trascinati e coinvolti in una storia del genere.

Ci sono donne e uomini abituati a navigare in mari tempestosi, che mantengono i nervi saldi e che in queste occasioni sfoggiano tutte le loro capacità di organizzazione logistica, tempistica e soprattutto emotiva, ma ce ne sono altrettanti che sbroccano completamente e che rendono il Natale il periodo peggiore dell' anno, una data da cancellare dal calendario, al punto di arrivare a detestarla e di desiderare di essere già a dopo l' epifania, che tutte le feste porta via.

Le problematiche di come gestire un amante ogni fine anno variano a seconda degli schemi in cui ci si trova, che sono classicamente tre, ovvero essere l' amante single di un uomo sposato, l' amante sposata di un uomo sposato, oppure l' amante sposata di un uomo single, ma in qualunque di questi casi le feste diventano un incubo per entrambi i protagonisti, perché in tutti e tre i casi quelle maledette festività non si passeranno mai insieme.

Il primo caso è il peggiore dal punto di vista emozionale, perché l' amante donna è consumata dalla gelosia e dal risentimento, si sente trascurata e messa da parte e vorrebbe solo passare la notte di fine anno con lui, mentre invece non potrà dargli nemmeno il bacio di mezzanotte sotto il vischio, perché lui è blindato in famiglia, bacerà la moglie con l' albero di Natale e il camino acceso, con il rito noioso del brindisi con amici e parenti, e i regali da scartare.

Quando tutti e due gli amanti sono sposati la situazione è più semplice se non addirittura tranquilla, perché entrambi hanno gli stessi impegni obbligati durante le feste, ed essi si limitano a telefonarsi dai rispettivi bagni, o a messaggiarsi più volte al giorno, anche mentre si è a tavola per il cenone, nascondendo il cellulare sotto la tovaglia, nonostante sia il momento più pericoloso per farsi beccare.

La gestione pratica si complica moltissimo nel terzo caso, quando lui è single e potrebbe venire a cercarti con una scusa mentre sei a casa con la famiglia, o ti chiama più volte e ti chiede del tempo da dedicargli proprio in quel giorno, di ritagliare qualche ora come prova d' amore in mezzo agli impegni festivi, per non sentirsi messo da parte come una ruota di scorta, e per rendere più tollerabile la serata e il brindisi di mezzanotte da affrontare con il cuore in solitudine.

TEMPO ELEMOSINATO In tutti i casi comunque ci si trova ad elemosinare il tempo dell' altro, a pretendere attenzione, a provocare in lui o in lei i sensi di colpa, senza risparmiare accuse di egoismo, di indifferenza o di menefreghismo, dimenticando ogni dignità e orgoglio, con l' autostima sotto le scarpe, nonostante la consapevolezza di aver imboccato quella strada volontariamente, conoscendone in anticipo tutte le sue curve pericolose.

Il fatto è che durante queste feste si rammentano all' altro tutti i fine settimana dell' anno passati separatamente, durante i quali si sono create delle aspettative di gratificazione almeno per i giorni più importanti da celebrare insieme, senza riflettere sui loro aspetti negativi e senza capire che forse non è proprio una cosa meravigliosa per chi ha un amore segreto passare le feste in famiglia, perché in genere queste vengono vissute come una vera e propria condanna.

PRIGIONIERI Coloro che hanno l' amante lontano, infatti, in quei giorni si sentono prigionieri, costretti a trascorrere le giornate chiusi in casa, con figli, nipoti, parenti e amici che si vorrebbero evitare, ed inevitabilmente scaricano la tensione sull' ignaro e incolpevole coniuge, si alterano per un nonnulla e discutono anche sul menù o sugli ospiti invitati al desco, criticando la scelta, protestando per non essere stati consultati, e lamentandosi della presunta tranquillità casalinga violata, manifestando malumore e comunicando con veemenza il vivo desiderio di tornare al lavoro, sempre meglio che subire tutte quelle rotture di scatole.

In realtà passare le vacanze in famiglia è di fatto rompere la routine consolidata lontano da casa, è vedersi negata la libertà quotidiana alla quale si era abituati, e spesso in questi casi la figura dell' amante, a volte ingombrante e oppressiva, viene molto rivalutata, perché percepita come l' unica oasi di felicità e di dolcezza, per cui si addossa al marito o alla moglie la causa dei propri turbamenti e della annessa malinconia, e si vorrebbe correre tra le braccia dell' oggetto del desiderio per assaporare solo l' estasi del suo amore, piuttosto che il cappone farcito appena sfornato e servito a tavola, che appare addirittura nauseante.

Per comprendere, al di là di ogni giudizio morale e moralista le contraddizioni elencate, le difficoltà e le angosce che si trovano mischiate in queste storie di sentimento o di richiamo sessuale, forse bisogna trovarcisi, perché dividere la vita in una o più relazioni nelle quali ci si invischia inizialmente con entusiasmo, è maledettamente complicato oltre che molto impegnativo e stressante, e soprattutto bisogna avere grande attitudine e familiarità con la menzogna.

Gli uomini molto occupati nel lavoro non hanno in genere difficoltà ad inventarsi con le mogli un impegno urgente e irrevocabile che permetta loro di assentarsi almeno per un giorno e una notte durante le insopportabili feste, per dedicarlo alle amanti che raggiungono anche a chilometri di distanza, per mantenere vivo il rapporto con loro, per giustificarsi e dimostrare con i fatti il loro sentimento travagliato ma appassionato, mentre è più difficile per le mogli raggiungere l' amato ed abbandonare tutta la famiglia nello stesso breve periodo. Senza contare che nella frenesia della fuga ci si dimentica quasi sempre di togliere la localizzazione dal cellulare, e quindi spesso quando si telefona al coniuge per rassicurarlo e dire uffa che noia questa riunione in questo posto che non ho potuto evitare, quel suo telefono indica chiaramente il luogo effettivo dove egli si trova, che non è chiaramente quello della bugia dichiarata.

Paul Gauguin sosteneva che nel matrimonio il più grande tradito dei due è l' amante, una teoria che la storia ha sempre confermato, ma durante le feste spesso è la persona sposata e obbligata a trascorrerle in casa a sentirsi tradito e più tormentato, non per i sensi di colpa, ma perché immagina l' altra libera di fare quello che vuole, di divertirsi chissà con chi altro, e nel caso frequente che in quelle ore non risponda al telefono egli sente già spuntare le corna. È anche vero che non ci sono più le amanti di una volta, quelle che restano a casa sole, tristi e con i fazzoletti a portata di mano, perché la maggioranza di loro approfitta per partire e raggiungere gli amici nei posti di vacanza, per vedere altre persone, per staccare e non sentire affatto la nostalgia della lontananza. Anzi, accade spesso in queste situazioni che le amanti navigate apprezzino molto il distacco, che lo vivano come un momento di libertà assoluta da tutto e da tutti, che lo rivendichino come un atto dovuto, come un compenso delle privazioni o una occasione per guardarsi attorno, riuscendo ad annullare quella sottile gelosia che beffardamente si trasferisce a lui, obbligato a vivere il suo quotidiano che tutto sembra appesantire, omologare, stancare ed allontanare.

RELAZIONI IMPOSSIBILI Fino a non molto tempo fa infatti, essere amanti era sinonimo di relazioni impossibili, di rinunce insopportabili e di continue delusioni, destinate ad infrangersi contro il muro della lontananza, ma per gli amori a distanza il vento è cambiato e sempre più uomini scelgono di imbarcarsi in questo tipo di rapporti anche con più donne contemporaneamente, grazie alle nuove possibilità offerte dalle tecnologie, che permettono di condividere momenti ed emozioni a qualunque ora del giorno e della notte con chiunque, e di essere sempre presenti anche se non lo si è fisicamente. Insomma, gestire un amante durante le feste di fine anno è sicuramente faticoso, turbolento e motivo di stress, ed è sempre un interrogativo il recupero affettivo dopo le vacanze, perché c' è sempre il rischio di ritrovarsi a gennaio in un rapporto non più a tre ma a quattro, cioè che l' amante fedifrago diventi nel nuovo anno solo una seconda scelta, che perda cioè il primato faticosamente conquistato, e che pensava ingenuamente di avere consolidato.

