DEDICARE LA PROPRIA GIORNATA A SFAMARE I SENZA TETTO, PERCORRERE CHILOMETRI NEL DESERTO PER ABBEVERARE DEGLI ANIMALI ASSETATI - I POMPIERI DELL'ARIZONA CHE SPENGONO UN INCENDIO IN MESSICO - INCREDIBILI FOTO CHE VI RIDARANNO FIDUCIA NEL GENERE UMANO

1 Ogni giorno quest’uomo guida per ore nella siccita’ per fornire dell’acqua agli animali assetati

fede in umanita 1

2 Brian, un signore di Dublino in pensione, passa pomeriggi a preparare 50 pasti per i senzatetto, a sue spese.

fede in umanita 2

3 Pompieri in Arizona che spengono un incendio in Messico

fede in umanita 3

4 Un signore aiuta uno sconosciuto a farsi il nodo alla cravatta

fede in umanita 4

5 Nelle Barbados, quando compi 100 anni ti dedicano un francobollo. Meraviglioso.

fede in umanita 5

6 Questa anziana signora si recava tutti i giorni al negozio per leggere dei libri, cosi’ un commesso le ha costruito questa panchina

fede in umanita 6

7 Il padre della sposa era morto 10 anni prima ed il suo cuore era stato trapiantato. La persona che lo ha ricevuto l’ha accompagnata all’altare nel giorno del suo matrimonio

fede in umanita 7

8 Il salvataggio di una persona che voleva suicidarsi

fede in umanita 8

9 Un rifugiato siriano in Germania cucina per i senzatetto in segno di riconoscenza per l’accoglienza

fede in umanita 9

10 Questo signore e’ stato chiamato a combattere nella Seconda Guerra Mondiale mentre frequentava l’ultimo anno di liceo. A 98 anni ha finalmente ricevuto il suo diploma di maturita’

fede in umanita 10