DONNE, VE CALA LA LIBIDO? SCARSA FIDUCIA NEL VOSTRO CORPO? IL SESSO E' DOLOROSO? NON DISPERATE! ECCO 8 RAGIONI (SORPRENDENTI) PER CUI POTRESTE NON ESSERE DELL’UMORE GIUSTO E COME FARE PER SUPERARE IL PROBLEMA: DAL TESTOSTERONE BASSO ALLE ASSOCIAZIONI NEGATIVE COL PASSATO... FORTUNATAMENTE C'È UNA SOLUZIONE A TUTTO

libido nelle donne

La libido bassa è un sintomo molto comune tra le donne. Una ricerca recente sulle attitudini e i comportamenti sessuali ha scoperto che dal 26% al 43% delle donne nel mondo hanno sofferto o soffrono di ipoattività del desiderio sessuale. Le ragioni possono variare, ma chi studia il problema sostiene che (per fortuna) le cause si possano facilmente individuare e risolvere.

BASSA libido 2

Dalla mancanza di testosterone a bassi livelli di stima nel proprio corpo, il sesso molto spesso può anche essere collegato a delle brutte memorie –rendendolo spiacevole anche dopo molto tempo – oppure è possibile semplicemente scordarsene nei periodi in cui si è molto occupati.

In un articolo apparso sulla rivista di salute Healthista, la Dr.ssa Rachel Carlton Abrams ha elencato alcune delle ragioni (sorprendenti) che causano la diminuzione della libido suggerendo come ristabilire dei livelli salutari.

Il sesso infatti ha molti benefici – può trasformarsi in una fonte di energia positiva che può formare connessioni chimiche fondamentali per il benessere e stabilire legami stabili nelle relazioni.

libido nelle donne 5

Specialmente le donne però, non separano il sesso da ogni altro aspetto che riguarda la loro salute, come giusto che sia: Il desiderio sessuale è espressione di vigore, vitalità e fuoco creativo.

1. La sessualità repressa in famiglia

Le prime influenze sulla sessualità ci vengono tramandate dal nostro primo ambiente domestico e dalla rigidità delle norme con cui siamo stati allevati.

Crescendo insieme a persone che, sia per ragioni culturali o religiose, credono che il sesso sia qualcosa da temere, si possono sopprimere i primi impulsi di esplorazione sessuale e questi timori possono restare con noi fino a quando siamo adulti e diventano più difficile da scrollarsi di dosso.

libido nelle donne 2

La cosa migliore è provare a riuscirci da soli, affidandoci a una persona amica o a qualcuno che amiamo. Il consiglio è: “Fate quello che vostra madre vi diceva di non fare.”

2. Scarsa fiducia nel proprio corpo

Se invece si cresce in una famiglia con una visione molto ristretta delle caratteristiche a cui dovrebbe rispondere una ‘donna sexy’ è altresì probabile che si sviluppino deli timori e delle insicurezze.

la libido femminile

Bisogna però ricordarsi, che la maggior parte delle persone che si innamora di noi lo fa proprio perché attratta dalla nostra forma fisica, non perché coincidiamo con qualche ideale di forma femminile propinato da una rivista.

Possiamo essere molto brutali con noi stessi quando ci sentiamo insicuri ma i nostri partner vogliono solo amarci così come siamo.

Un buon modo per superare queste difficoltà è la partica dell’ ‘amore per il corpo’. Mettetevi di fronte a uno specchio indossando minor numero possibili di vestiti possibile, poi tenete tra le vostre mani una parte del vostro corpo (il seno, lo stomaco, i fianchi…) e dite ad alta voce, con parole vostre, tutto ciò che apprezzate per quello che ciascuna parte può svolgere per voi: allattare i bambini, digerire il cibo, salire le scale…

libido 6

Concludete l’esericizio esprimendo il vostro amore per quella parte del corpo, e quando le incessanti voci negative iniziano ad allentare la presa, lasciatele semplicemente passare.

3. Esperienze di sesso brutte (o traumatiche in passato.

Una donna su quattro ha avuto esperienze sessuali traumatiche – di molestie o incesto – prima dei 18 anni. In alcuni paesi, la percentuale raggiunge addirittura il 50%.

È un dato tragico per molti motivi: se aggiungiamo il numero di ragazze che hanno avuto delle prime esperienze dolorose, lo hanno fatto troppo presto o sotto l’influenza di qualcun altro, la percentuale sale drasticamente.

libido nellE donne 3

I nostri genitali sono la parte più privata e vulnerabile del corpo. Iniziare a curarsi facendo affidamento ai nostri istinti, arrivando al sesso solo quando lo si desidera veramente, è il modo migliore per guarire dagli abusi passati.

4. Il sesso è doloroso

Per quanto possa sembrare ovvio, perché mai qualcuno dovrebbe voler fare sesso se fa male? La ragione più comune per cui la penetrazione può essere dolorosa per le donne sono i cambiamenti ormonali che avvengono durante la menopausa. Le donne possono anche attraversare questa fase in anticipo, nel caso di rimozione delle ovaie e/o dell’utero, o dopo essersi curate il cancro con una chemioterapia o le radiazioni.

lapaura di essere scoperti aumenta la libido

Anche l’allattamento può causare degli stati simili alla menopausa negli ormoni, avendo una circolazione di estrogeni più bassa che può risultare nell’assottigliamento e asciugamento dei tessuti vaginali e della vulva, rendendola più vulnerabile

In queste condizioni, la penetrazione può creare delle micro lesioni interne che possono essere anche molto dolorose, ma la buona notizia è che nella maggior parte dei casi ci si può aiutare con delle creme topiche a base di estrogeni, che sono assolutamente sicure (a eccezione di chi ha subito interventi al seno, uterini, e alle ovaie).

5. Non c’è abbastanza testosterone

la dopamina rende la esperienza sessuale piacevole

Probabilmente le due cause psicologiche che influiscono maggiormente sulla libido sono la disponibilità di estrogeni e di testosterone.

Gli estrogeni contribuiscono notevolmebnte alla ricettività sessuale ma gli studi hanno dimostrato che è il testosterone il principale conduttore del desiderio nelle donne, aumentando il desiderio e l’eccitazione, la sensibilità e la lubrificazione.

L’Europa ha però approvato di recente un cerotto ‘a portata di donna’ per curare la carenza di testosterone, che può fare miracoli (chiedete al vostro medico).

6. Problemi di salute

Ci sono molti problemi di salute che possono interferire con la libido, incluse una serie di malattie cronache, malfunzioni della tiroide, il cancro, i suoi trattamenti e moltissimi farmaci – tra cui i contraccettivi orali, gli antidepressivi e le medicine per la pressione sanguigna.

calo della libido

I test da eseguire per verificare che la libido non sia sotto l’influenza di qualche problema salutare sono i seguenti:

Funzionalità tiroidea: esami del T3, T4 e TSH

Livelli del testosterone libero e toale, oppure quest’ultimo insieme alla globulina legante gli ormoni sessuali ( SHBG )

) Altri esami ormonali nel caso si sia in fase pre-menopausale, menopausale o di interruzione del ciclo per ragioni sconosciute: estradiolo, progesteroni e DHEA-S

Se si soffre di dolori durante il sesso un buon esame ginecologico dovrebbe essere in grado di verificare se esistano alcune condizioni o infezioni che contribuiscono al dolore.

libido 6

7. Stress e lavoro

Siccome siamo creature complesse, possiamo anche essere pieni di testosterone, sentirci bene col nostro corpo, avere dei fantastici partner sessuali, e ancora non provare desiderio.

sesso 2

La verità, è che le donne sono spesso troppo occupate per fare sesso. È triste da pensare tenendo poi conto che l’attività sessuale ci restituisce abbondantemente quello che le doniamo. È stato dimostrato infatti che riduce i tassi di mortalità e malattie, migliora il nostro profilo ormonale e riduce sostanzialmente il rischio di depressione. La chiave per far tornare il desiderio sessuale nella nostra vita è svolgere regolarmente attività fisiche: camminare, andare in bici, scalare, ballare il tango o giocare pure a badminton! Siate attive, mangiate e riposate quando vi serve e prendetevi abbastanza ore di sonno; la fatica potrebbe essere il nemico numero uno del desiderio sessuale nelle donne.

libido 3

8. Mancanza di fiducia

Il sesso è semplicemente lo specchio della nostra relazione e la fiducia è l’ingrediente principale per coltivare una vita sessuale sana e felice. Se non avete fiducia nel vostro partner, sia emotivamente che fisicamente, sarà molto difficile che facciate del sesso soddisfacente e mantenere alta la libido. Esplorate la vostra relazione e stabilite un rapporto basato sulla fiducia.

