LA DURA LEGGE DELLA SAVANA – VIDEO: DUE LEONI TRASFORMANO UN CUCCIOLO DI GIRAFFA APPENA NATO NEL LORO PASTO – IL PICCOLO ERA RIUSCITO A METTERSI IN PIEDI, MA È BASTATO CHE LA MADRE SI ALLONTANASSE PERCHÉ DIVENTASSE UNA FACILE PREDA…

DAGONEWS

Era appena riuscito a mettersi in piedi e si preparava a muovere i primi passi. Ma questo piccolo cucciolo di giraffa non ne ha avuto il tempo: ad appena due ore dalla nascita è stato attaccato da due leoni che l’hanno scaraventato a terra, facendolo diventare il loro pasto.

A filmare la scena straziante è stata Claire Radloff, una turista di Londra, che stava facendo un safari nella riserva privata di Shamwari, in Sudafrica, lo scorso 12 ottobre.

Come si vede nelle immagini il piccolo è sotto stretto controllo della madre mentre prova a mettersi in piedi, ma pochi attimi dopo viene lasciato solo: è in quel momento che entrano in scena due leoni che non gli lasciano alcuna possibilità di scampo.

