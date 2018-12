DURA LEX, ANAL SEX – MENZOGNE E CATTIVA INFORMAZIONE SUL SESSO ANALE: ECCO ALCUNI FALSI MITI CHE POSSONO RIVELARSI PERICOLOSI – NON È VERO CHE NON SERVE IL PRESERVATIVO SE CI SI VUOLE TUTELARE DALLE MALATTIE E SE FA MALE È PERCHÉ LO STATE FACENDO NEL MODO SBAGLIATO – PENSATE CHE SIA PIACEVOLE SOLO PER GLI UOMINI? NIENTE DI PIÙ ERRATO…

Da "www.donnaglamour.it"

sesso anale

Il sesso anale è una delle pratiche sessuali più controverse. Un sacco di persone lo adorano e molte persone non capiscono nemmeno la tentazione di provarlo.

Anche non è più un tabù, ci sono ancora molte idee sbagliate a riguardo, prima fra tutte quella secondo cui non si possano prendere malattie sessualmente trasmissibili.

Nonostante i progressi nel diffondere la consapevolezza su questi importanti argomenti, le false credenze continuano ad essere perpetuate. Alcuni di voi potrebbero già conoscerle, ma l’importante è che queste cose siano dette apertamente.

non fate sesso vaginale dopo quello anale

L’ignoranza non fa la felicità quando si tratta della tua salute sessuale. Questi miti sono dannosi per il nostro progresso verso una società più positiva e informata sul sesso. Ricorda però che se fai sesso anale solo per paura di perdere la relazione, probabilmente non ti piacerà comunque.

I miti “fisici” da sfatare sul sesso anale – Non serve un clistere per fare sesso anale. Questa è senz’altro una delle false credenze più diffuse. Prima di tutto, è altamente improbabile che tu possa effettivamente fare la cacca a causa della stimolazione anale. Ma se sei estremamente preoccupata, ci sono alcune cose che puoi fare per sentirti più tranquilla. La cosa più ovvia è naturalmente quella di utilizzare il bagno prima di avere un rapporto, ed evitare cibi che potrebbero darti problemi.

il sesso anale necessita lubrificante

Il sesso anale può essere fisicamente doloroso. La verità è che il sesso anale non dovrebbe far male. E se fa male è perché viene fatto in modo errato. Molte donne lo trovano incredibilmente piacevole, e alcuni addirittura riferiscono di avere orgasmi più intensi.

Se prepararti alla penetrazione utilizzate attrezzi più piccoli come dita e giocattoli sessuali e usate un sacco di lubrificante. Il dolore sarà l’ultima cosa nella vostra mente. Inoltre c’è un bel trucco per rilassarti: se stimoli anche il tuo clitoride allo stesso tempo, può incoraggiare il piacere della risposta al dolore.

nel sesso anale conta la rassicurazionedel partner

Non hai bisogno di usare il preservativo. Questo è un equivoco perché molte persone pensano che, poiché non c’è rischio di gravidanza, non è necessario usare il preservativo. Sbagliato, sbagliato, sbagliato. La maggior parte delle IST sono trasferibili attraverso l’ano (clamidia, gonorrea, epatite infettiva e HIV). Alcune in maniera ancora più facile, perché il rivestimento dell’ano è molto più sottile e può essere rotto più facilmente se si verifica troppo attrito (di nuovo, si prega di fare riferimento all’importanza dell’uso del lubrificante).

il sesso anale puo provocare imbarazzi

I miti culturali e sociali da sfatare sul sesso anale – Solo le “prostitute” fanno sesso anale. Hai sempre sentito che le ragazze cattive sono le uniche a voler fare sesso anale. In realtà, il sesso anale era una volta il comportamento tabù numero uno che le coppie eterosessuali desideravano provare.

C’è una naturale curiosità nei confronti dei nostri corpi e se c’è piacere, dovresti sentirti in grado di esplorarlo in modo sano e sicuro. Considera inoltre che, stando ad uno studio pubblicato sul Journal of Sexual Medicine ha rilevato che una vasta maggioranza – 94%! – di donne che hanno ricevuto una sorta di stimolazione anale durante il loro più recente incontro sessuale ha avuto un orgasmo. – Il sesso anale è piacevole solo se sei un uomo.

il sesso anale si pratica piu di quanto si pensi

Anche questo è sbagliato! Pure senza una ghiandola prostatica e tutte le terminazioni nervose che contiene, il sesso anale può ancora dare piacere. Uno studio pubblicato sul Journal of Sexual Medicine ha rilevato che una vasta maggioranza – 94%! – di donne che hanno ricevuto una sorta di stimolazione anale durante il loro più recente incontro sessuale ha avuto un orgasmo. – Fare sesso anale salverà la tua vita sessuale.

Alcuni uomini vedono il sesso anale come il Santo Graal e se riescono a far partecipare le mogli e le fidanzate, allora le porte (per così dire) del sesso si apriranno in generale. Ma se lo fai solo per paura di perdere la relazione, probabilmente non ti piacerà comunque.

il sesso anale va fatto con relax sesso anale lezioni 42 sesso anale 2 sesso anale calze rete in alcuni stati americani vietato il sesso anale sesso anale lezioni 40 sesso anale lezioni 41 sesso anale lezioni 45 sesso anale lezioni 46