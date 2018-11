1 nov 2018 13:55

LA DURA VITA DEL TRAVEL BLOGGER – ATTENZIONE! VIAGGIARE IN GIRO PER IL MONDO PER SCATTARE FOTO MOZZAFIATO COMPORTA RISCHI: UNA COPPIA AMERICANA PRECIPITA PER 800 METRI IN UNA SCARPATA DEL PARCO DI YOSEMITE – I DUE SI STAVANO SCATTANDO UN SELFIE QUANDO HANNO PERSO L’EQUILIBRIO: SENZA SAPERLO UN ALTRO TURISTA LI AVEVA FOTOGRAFATI…