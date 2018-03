ECCO LE CONSEGUENZE DEL FEMMINISMO MORALISTA - LA BBC “TAGLIA” LA GIORNALISTA SPORTIVA HELEN SKELTON BERSAGLIATA, DALLE SOLITE BACCHETTONE, PER LE SUE GONNE CORTE DURANTE I COLLEGAMENTI DALLE GARE DI NUOTO - VIDEO!

Da www.corriere.it

HELEN SKELTON

Durante le Olimpiadi di Rio del 2016, la presentatrice britannica Helen Skelton era diventata famosa probabilmente per la ragione sbagliata. Cioè perché, durante le dirette delle gare di nuoto, indossava gonne piuttosto corte. Per questo era stata pesantemente attaccata e aveva ricevuto numerose di critiche sessiste. Sommersa sui social da commenti e tweet volgari, Skelton non aveva mai risposto. Semplicemente aveva continuato a indossare quello che più le piaceva.

Da allora Skelton aveva continuato a presentare sulla tv pubblica le gare di nuoto insieme agli ex campioni olimpici Rebecca Adlington e Mark Foster. Adesso però, a sorpresa, la Bbc ha deciso di non inviarla ai prossimi Giochi del Commonwealth che si svolgeranno in Australia. E la polemica sembra rinfocolarsi.

HELEN SKELTON

Da parte sua la tv pubblica ha motivato la decisione con un taglio generale agli inviati in Australia. Ma secondo una fonte vicino alla giornalista, riporta il «Daily Mail», Skelton non sa esattamente perché è stata «tagliata»: «Non hanno spiegato le loro ragioni - ha detto la fonte - Ma è molto strano che Helen non venga inviata».

