ELON MUSK METTE IN VENDITA 20.000 LANCIAFIAMME A 500 DOLLARI SUL SITO DELLA SUA 'BORING COMPANY'. SEMBRAVA UNO SCHERZO MA LO HA FATTO DAVVERO, E LE VENDITE SONO SCHIZZATE ALLE STELLE (GIÀ VENDUTI 18.000 MODELLI) - "VOGLIO ESSERE CHIARO SUL FATTO CHE È UN'IDEA TERRIBILE. NON COMPRATELO, A MENO CHE NON AMIATE DIVERTIRVI"

ALESSANDRO CUCCA per "Dday"

il lanciafiamme di elon musk

Prima è stata la volta del cappellino da baseball e ne ha venduti 50.000 fatturando 1 milione di dollari. Poi via Twitter Elon Musk ha annunciato che avrebbe messo in vendita, sempre marchiato The Boring Company (la sua azienda di escavazione tunnel sotterranei) ben 20.000 lanciafiamme utili per difendersi da un assalto di zombie.

Sembrava uno scherzo ma poi invece sul sito di The Boring Company, il lanciafiamme è comparso davvero e si poteva preordinare, inserendo i dati della carta di credito, per 500 dollari.

Le vendite sono schizzate e in un’ora ne erano già stati venduti 1.000, poi 3.000, fino ad arrivare a 10.000 lanciafiamme venduti in meno di 44 ore, portando nelle casse della piccola compagnia quasi 5 milioni di dollari.

numero di lanciafiamme venduti

Sarà tutto vero? Sarà uno scherzo? Non lo sappiamo. C’è il sospetto che al momento di far partire le consegne venga svelato il bluff, magari in prossimità del primo aprile, sta di fatto che in tanti hanno preso la cosa sul serio.

Tra questi anche Miguel Santiago, un politico californiano, che è fermamente intenzionato a impedire la libera vendita di questo gadget, che considera una vera e propria arma.

In effetti è un’arma e in USA è legale venderla, dato che rispetta la legge dato che emette una fiamma che non va oltre i 10 piedi di distanza. Lo stesso Musk, nell’ennesimo tweet, dice che è un gadget pensato solo per il divertimento e che lui avrebbe più paura di un coltello da bistecca.

boring company lanciafiamme 3

Quello che è certo è che Elon Musk è capace di vendere qualsiasi cosa. Gli basta metterci sopra il suo nome o quello di una sua azienda, per scatenare l’esercito dei fedelissimi che in barba a qualsiasi analisi o bilancio, sono pronti a garantirgli la massima fiducia e fedeltà.

A noi questa storia invece ha fatto tornare in mente una scena del film capolavoro di Mel Brooks “Balle Spaziali”, dove il maestro Yoghurt, ossessionato dal merchandising, arriva a proporre persino un lanciafiamme (appunto) tra i gadget marchiati che invaderanno il mercato. Nel 1987 questa provocazione ci ha fatto ridere, tanto ci sembrava assurda, ironica e piena di provocazione; oggi ci troviamo di fronte a un lanciafiamme davvero messo in vendita per 500 dollari e che va a ruba. Sempre più spesso la realtà supera la fantasia.

boring company lanciafiamme 2

boring company logo elon musk 2 elon musk 3 elon musk