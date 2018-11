30 nov 2018 10:30

EROE PER CASO – UN PILOTA DI 22 ANNI HA SACRIFICATO LA PROPRIA VITA PER SALVARE UN TURISTA AL SUO PRIMO VOLO IN PARAPENDIO IN INDIA – I DUE SI TROVAVANO IN QUOTA QUANDO IMPROVVISAMENTE L’ALIANTE SI È SPEZZATO A MEZZ’ARIA: IL PILOTA HA AFFERRATO L’UOMO ED È RIUSCITO A… (IL VIDEO DELLO SCHIANTO)