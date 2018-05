FALSI MITI A TAVOLA – SUL CIBO NON SAPPIAMO UN CAZZO! – DAL LATTE CHE FA AUMENTARE IL MUCO DURANTE IL RAFFREDDORE AL GELATO CHE IN REALTÀ NON RINFRESCA – IL CAFFÈ NON DISIDRATA, LO ZUCCHERO DI CANNA NON FA MENO MALE E LE POLPETTE NON SONO MAI STATE SVEDESI – E NON CREDERETE CERTO CHE LA POZZA SOTTO LA VOSTRA BISTECCA SIA SANGUE…

Siamo sicuri che tutto quello che sappiamo sul cibo non sia frutto di qualche mito o di qualche sbagliata convinzione? A quanto pare, la maggior parte delle certezze che ognuno di noi ha in materia sono in realtà completamente errate.

Cracked ha raccolto una carrellata di false credenze: per fare un po' di chiarezza non è mai troppo tardi.

1) Il grasso non causa aumento di peso. I grassi sani - uova, avocado e noci - aiutano le persone a consumare meno calorie, probabilmente a causa degli effetti sazianti dei grassi.

2) Il caffè non disidrata. La ragione per cui potreste vedere un aumento della minzione deriva dal fatto che assumiamo principalmente acqua. Anzi: aiuta a idratarsi e può rientrare nel computo dell’acqua che dovremmo assumere giornalmente.

3) La margarina è più salutare del burro? In realtà, nessuno dei due prodotti è più sano dell'altro.

Molti sono passati alla margarina sperando di evitare malattie cardiache, ma i problemi derivano da un elevato consumo di entrambi: il burro è ricco di grassi saturi e, mentre è migliorato negli ultimi anni, la margarina conserva un alto livello di grassi trans.

4) La "pozzanghera" rossa sotto la bistecca non è sangue. Le carcasse di manzo vengono prosciugate dal sangue prima di essere macellate e lavorate. il liquido rosso sul piatto è in realtà una miscela di acqua e mioglobina, una proteina presente nel tessuto muscolare.

5) Il gelato non ti rinfresca, ti riscalda. Questo perché il corpo si riscalda mentre digerisce gli ingredienti del gelato

6) Lo zucchero di canna non è più sano dello zucchero bianco. L'unica differenza tra i due è il gusto.

Il sapore diverso è dovuto al contenuto dello zucchero di canna: è vero che ci sono più minerali, ma la quantità è troppo piccola per apprezzarne le differenze.

7) La migliore bevanda per aggiungere antiossidanti alla tua dieta è il tè, giusto? Non proprio. Gli studi hanno dimostrato che il caffè istantaneo può essere paragonato al tè o al vino. Anche quello americano e l’espresso contengono antiossidanti, purché lo si beva nero.

8) Lo zucchero non è l'unico alimento che causa la carie. Si potrebbe pensare che evitare le caramelle sia sufficiente per proteggersi. Tuttavia, anche carboidrati come la pasta e il riso producono batteri responsabili della carie

9) Il mito: il cibo biologico è sempre meglio. In realtà ciò che conta veramente è assumere la giusta quantità di frutta e verdura giornaliere, più che come vengono coltivati.

10) La maggior parte del wasabi sul mercato non contiene wasabi. È più probabile che sia rafano colorato di verde: questo perché il wasabi è molto difficile da produrre, e quindi è molto costoso

11) Le polpette svedesi sono in realtà turche. il piatto fu introdotto in Svezia dal monarca Carlo XII che ne aveva amato il gusto durante il viaggio attraverso l'impero ottomano.

12) Il cibo cinese è pieno di glutammato monosodico, giusto? In realtà il glutammato monosodico (msg) è una sostanza innocua se ingerita in quantità normali ed è un composto naturale presente negli alimenti di origine animale.

La sua reputazione ha subìto un brutto colpo dopo che uno scienziato ha mangiato una quantità industriale di cibo cinese, si è ammalato e ha puntato il dito verso il glutammato piuttosto che rivedere le sue malsane abitudini alimentari

13) Il consumo di cibo con alto contenuto di sale in realtà non ti rende assetato, ma ti fa trattenere l'acqua in modo più efficace.

Uno studio condotto su un gruppo di "cosmonauti" che hanno effettuato un volo simulato su Marte mostra che, quando sono stati sottoposti a una dieta salata, hanno consumato meno acqua ma hanno avuto più fame.

14) Mangiare miele locale aiuta a combattere le allergie. Il miele prodotto nella propria zona o regione contiene pollini dei fiori locali e si potrebbe quindi pensare che sia un rimedio naturale contro le allergie: ma i pollini più dannosi provengono da erbe e alberi, raramente da fiori.

Nonostante le sue rinomate proprietà antibatteriche, antimicotiche e antivirali, il nettare degli dei non sembra utilissimo contro i raffreddori allergici.

15) Un consumo moderato di alcolici può fare bene al cuore, riducendo il rischio di infarto e di insufficienza cardiaca. Ma non c’è nessuna bevanda alcolica che sia migliore delle altre.

16) I prodotti a base di mirtillo rosso sono una cura efficace per l'infezione del tratto urinario, giusto? Probabilmente no. Uno studio clinico del 2016 non ha mostrato differenze significative nel miglioramento di queste infezioni in donne più anziane a cui sono stati somministrati integratori ai mirtilli rossi.

17) Le baby carote sono carote che sono state raccolte prima, giusto? No! Sono il frutto di ciò che accade alle carote non abbastanza “belle” per essere vendute nei supermercati: dunque vengono sbucciate e lavorate dai macchinari per diventare “mini”.

18) Bere latte quando si ha un raffreddore non aumenterà la produzione di muco. Secondo i risultati di uno studio condotto nel 2005, solo le persone che credono che il latte aumenti la produzione di muco hanno riportato problemi respiratori dopo averlo bevuto.

