FASCIO COME MI PARE - UNA TRENTINA DI ATTIVISTI DI “FORZA NUOVA” FA UN BLITZ NEGLI STUDI TELEVISIVI DI LA7, DURANTE LA TRASMISSIONE DI “DI MARTEDI’” DI FLORIS - CHIEDEVANO DI PARTECIPARE ALLA PUNTATA PER PARLARE DELL’AGGRESSIONE DEL MILITANTE DI ESTREMA DESTRA MALMENATO A PALERMO - VIDEO!

Rinaldo Frignani per www.corriere.it

Blitz di un gruppo di attivisti di estrema destra di Forza Nuova negli studi televisivi di via Tiburtina dove si registra la trasmissione “DiMartedì” de La7. Una trentina di persone si è presentata alle 23.30 di martedì all’ingresso della struttura e alcune di loro sono riuscite a entrare all’interno chiedendo di partecipare alla puntata. A calmare gli animi lo stesso Giovanni Floris, che ha parlato con gli attivisti in studio.

Non ci sono stati episodi di violenza, ma i responsabili degli studi hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i militari del Nucleo informativo del comando provinciale dell’Arma che hanno identificato alcuni appartenenti al gruppo. Le immagini del blitz sono state riprese dalle telecamere e anche postate poi sui social network.

«Verso la mezzanotte si è presentato un gruppo di persone. Saranno state una ventina. Si sono qualificati come Forza Nuova e del movimento avevano le insegne. Volevano interagire col programma - racconta il conduttore della trasmissione Giovanni Floris - Questo non è possibile, sia tecnicamente (in quel momento andava in onda un contributo registrato) sia per ragioni di opportunità».

E Floris ha spiegato la policy del programma: «Non mandiamo in onda chi non è da noi invitato, tantomeno se si presenta in quel modo. Fermo restando che la modalità con cui si sono posti non è accettabile, il confronto si è svolto in un clima non violento. Dopo aver esposto le loro ragioni si sono fatti accompagnare all’uscita». Dura condanna del gesto è arrivata dal direttore di La7 Andrea Salerno che sui social ha parlato di «iniziativa intollerabile e inaccettabile, pessimo segnale sul quale tutte le forze politiche democratiche dovranno fare i conti».

