L'INFERNO DI HAITI - VIAGGIO FOTOGRAFICO NELLA PRIGIONE DI PORT-AU-PRINCE, LA PIU' CONGESTIONATA DEL MONDO, DOVE PER 22 ORE AL GIORNO STANNO IN 80 IN UNA CELLA PER 20, QUATTRO PER LETTO, SENZA LATRINE - L'80% DEI DETENUTI E' IN ATTESA DI GIUDIZIO, CHE ARRIVA MEDIAMENTE DOPO OTTO ANNI - VIDEO