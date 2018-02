6 feb 2018 17:26

FESTIVAL IN TRANS! - A SANREMO IRROMPE LA TRANS ESCORT ALESSIA NOBILE: “HO PORTATO DUE VALIGIE, UNA PER ME L’ALTRA PER I SOLDI. IN UNA SETTIMANA FARO’ GRANDI AFFARI, QUI C’È GENTE COI SOLDI - IN MEZZ’ORA LASCIANO ANCHE DUECENTO, TRECENTO EURO. IO CANTO A UN ALTRO TIPO DI MICROFONO E LA GENTE MI FERMA PER STRADA. UNO MI HA CHIESTO DI…”