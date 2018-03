IL FIGACCIONE AUSTRALIANO “CANDYMAN” HA FATTO INFURIARE I SUOI FAN DURANTE LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA DOPO AVER CONDIVISO UNA FOTO IN CUI SI VEDONO DUE DONNE NUDE CHE FORMANO LA LETTERA “W” CON LE GAMBE MENTRE UNA TERZA FACEVA LE PULIZIE CON L’ASPIRAPOLVERE - GALLERY HOT

DAGONEWS

la foto incriminata di candyman

Travers Baynon, meglio conosciuto come “Candyman” sui social, ha caricato una foto molto controversa sul suo profilo aziendale di Instagram in cui si vede lui disteso sopra un letto tra a due donne nude con le gambe all'aria che formano la lettera “W”, mentre un’altra in perizoma e tacchi alti fa le pulizie con un’aspirapolvere.

Nella didascalia dell’immagine Baynon ha pensato bene di utilizzare l’hashtag #InternationalWomensDay, provocando così l’ira e lo sdegno di migliaia di suoi seguaci che hanno trovato l’idea di cattivo gusto per il modo in cui oggettificava in maniera fin troppo spregiudicata l'immagine del corpo femminile.

candyman e donne a passeggio candyman a bordo piscina ammucchiata candyman candyman con moglie e fidanzata candy shop party candyman con taesha e nisha candyman in villa candyman dorme con quattro donne a notte candyman fa sesso cinque volte al giorno candyman party le donne fisse di candyman i festini di candyman CANDYMAN A LETTO candyman travers candyman baynon