FLASH! BLACK OUT A LINATE. CENTINAIA DI PERSONE BLOCCATE AGLI IMBARCHI PER UN BLACK OUT ELETTRICO DI 40 MINUTI. PASSEGGERI INFURIATI SENZA INFORMAZIONI - SE TERMINI PIANGE, MILANO NON RIDE…

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IL PRINCIPE DEL BONDAGE - UN'EX AMANTE CHE PERSE LA VERGINITÀ CON PRINCE RIVELA UNA PASSIONE PER FRUSTE, FETISH VIOLENTO E FESTINI HARD-CORE - MA ALTRE SUE EX E SOPRATTUTTO LE SUE MUSICISTE RACCONTANO DI UN UOMO CHE HA PROTETTO LE DONNE CHE HA INCONTRATO

Prince chiamava se stesso “Messia” e chiudeva le sue donne in un sex dungeon segreto. A dirlo è la ex Charlene Friend, che racconta di aver perso la verginità con la star, prima che lui usasse catene e fruste su di lei. Secondo lei, c'erano gabbie e attrezzature sadomaso, stanze a tema dove teneva festini, ripresi in video...

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