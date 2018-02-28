FLASH! BLACK OUT A LINATE. CENTINAIA DI PERSONE BLOCCATE AGLI IMBARCHI PER UN BLACK OUT ELETTRICO DI 40 MINUTI. PASSEGGERI INFURIATI SENZA INFORMAZIONI - SE TERMINI PIANGE, MILANO NON RIDE…-
FLASH! BLACK OUT A LINATE. CENTINAIA DI PERSONE BLOCCATE AGLI IMBARCHI PER UN BLACK OUT ELETTRICO DI 40 MINUTI. PASSEGGERI INFURIATI SENZA INFORMAZIONI - SE TERMINI PIANGE, MILANO NON RIDE…-
IL PRINCIPE DEL BONDAGE - UN'EX AMANTE CHE PERSE LA VERGINITÀ CON PRINCE RIVELA UNA PASSIONE PER FRUSTE, FETISH VIOLENTO E FESTINI HARD-CORE - MA ALTRE SUE EX E SOPRATTUTTO LE SUE MUSICISTE RACCONTANO DI UN UOMO CHE HA PROTETTO LE DONNE CHE HA INCONTRATO
Prince chiamava se stesso “Messia” e chiudeva le sue donne in un sex dungeon segreto. A dirlo è la ex Charlene Friend, che racconta di aver perso la verginità con la star, prima che lui usasse catene e fruste su di lei. Secondo lei, c'erano gabbie e attrezzature sadomaso, stanze a tema dove teneva festini, ripresi in video...
AMERICA FATTA A MAGLIE - IL GENERALE KELLY TOGLIE LE CREDENZIALI PIÙ ALTE AL GENERO DI TRUMP JARED KUSHNER, MA IL PRESIDENTE NON PARE TURBATO: MENO SA, MEGLIO È - MA LA MOSSA DEL GIORNO È IL LANCIO DELLA CAMPAGNA 2020 CON LA RI-ASSUNZIONE DI BRAD PARSCALE, GENIO DEI SOCIAL NETWORK - L’ATTACCO DURISSIMO CONTRO L’ATTORNEY GENERAL JEFF SESSIONS
CARLO MESSINA IN CAMPO - IL CAPO DI INTESA, A POCHI GIORNI DALLE ELEZIONI PIÙ IMPORTANTI DEGLI ULTIMI DECENNI, CON I FONDI INTERNAZIONALI PRONTI A VENDERE I NOSTRI TITOLI IN CASO DI STALLO POLITICO, DIFENDE IL SISTEMA FINANZIARIO E INDUSTRIALE ITALIANO E RASSICURA L’EUROPA CON UNA INTERVISTA AL TEDESCO HANDESBLATT. CERTO, NON POTEVANO FARLA I POLITICI…
IL FAR WEST ESISTE E RESISTE! - IN AMERICA UN LADRO ENTRA IN UN NEGOZIO DI ALIMENTARI PER RAPINARLO MA SI TROVA DAVANTI UNA MADRE E UNA FIGLIA ARMATE DI PISTOLE CHE COMINCIANO A SPARARE MEGLIO DI CALAMITY JANE - FERITO E ARRESTATO (VIDEO!)
SIGNORI, SI NASCE – "IL CASO SCOMMESSE? IL PROCESSO RISCHIA DI ANDARE IN PRESCRIZIONE E IO NON HO AVUTO LA POSSIBILITA' DI DIFENDERMI – SACCHI E LA FINALE MONDIALE? SBAGLIAI ANCHE IO – I RIGORI DA FERMO? MI HA CHIAMATO IL BARCELLONA E CONSIGLIAI NEYMAR - NON DIMENTICO L’AFFETTO DEI LAZIALI. IMMOBILE? NON PARLEREI DI MIO EREDE" - POI RIVELA PERCHE' RESTERA' NELLA STORIA DEL CALCIO E SUL BUONDI' MOTTA DICE... - VIDEO
CAFONALINO - ALLA CONVENTION "THE ART OF THE INK" A ROMA ARRIVANO 150 TRA LE PIÙ APPREZZATE TATUATRICI - GETTONATISSIMA IRENE GIPSY DA MONTEROTONDO: PER UN SUO TATUAGGIO C’È UNA LISTA DI ATTESA DI SEI MESI PER UN COSTO CHE VA DAI 500 AI 700 EURO - “MI ISPIRA CARTIER-BRESSON COSÌ TATUO IN BIANCO E NERO”