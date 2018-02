CAFONALINO - ALLA CONVENTION "THE ART OF THE INK" A ROMA ARRIVANO 150 TRA LE PIÙ APPREZZATE TATUATRICI - GETTONATISSIMA IRENE GIPSY DA MONTEROTONDO: PER UN SUO TATUAGGIO C’È UNA LISTA DI ATTESA DI SEI MESI PER UN COSTO CHE VA DAI 500 AI 700 EURO - “MI ISPIRA CARTIER-BRESSON COSÌ TATUO IN BIANCO E NERO”