FACCI CONTRO: ‘NON CAPISCO IL CASO NADIA TOFFA. NON HA CONDIVISO UNA MALATTIA: MENTRE ERA IN CURA NON HA DETTO NULLA. HA CONDIVISO SOLO LA RAPIDISSIMA GUARIGIONE’ - ‘L’HO SEMPRE CONSIDERATA UNA PESSIMA GIORNALISTA. I SUOI SERVIZI SUI TUMORI CURATI CON POMATE, SU FUKUSHIMA IN ABRUZZO, ECC. ORA HA SCOPERTO CHEMIO E RADIO, BENISSIMO’ - ‘LA MIA FAMIGLIA È STATA DECIMATA DAI TUMORI, E TEMO CHE IL SUO INTERVENTO IN TV…’ - I MEDICI: ‘RACCONTARE IL TUMORE È IMPORTANTE, NON DEVE PIÙ ESSERE UNA VERGOGNA’