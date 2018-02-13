FLASH! - MURO DI FUOCO – TERRIFICANTE INCIDENTE IN CINA: UN AUTOBOTTE SI ROVESCIA E IL SUO CARICO DI BENZINA ESPLODE SULLA SUPERSTRADA PECHINO-HARBIN. LE FIAMME AVVOLGONO ALCUNE AUTO: SEI PERSONE SONO RIMASTE FERITE…-
FLASH! - MURO DI FUOCO – TERRIFICANTE INCIDENTE IN CINA: UN AUTOBOTTE SI ROVESCIA E IL SUO CARICO DI BENZINA ESPLODE SULLA SUPERSTRADA PECHINO-HARBIN. LE FIAMME AVVOLGONO ALCUNE AUTO: SEI PERSONE SONO RIMASTE FERITE…-
FACCI CONTRO: ‘NON CAPISCO IL CASO NADIA TOFFA. NON HA CONDIVISO UNA MALATTIA: MENTRE ERA IN CURA NON HA DETTO NULLA. HA CONDIVISO SOLO LA RAPIDISSIMA GUARIGIONE’ - ‘L’HO SEMPRE CONSIDERATA UNA PESSIMA GIORNALISTA. I SUOI SERVIZI SUI TUMORI CURATI CON POMATE, SU FUKUSHIMA IN ABRUZZO, ECC. ORA HA SCOPERTO CHEMIO E RADIO, BENISSIMO’ - ‘LA MIA FAMIGLIA È STATA DECIMATA DAI TUMORI, E TEMO CHE IL SUO INTERVENTO IN TV…’ - I MEDICI: ‘RACCONTARE IL TUMORE È IMPORTANTE, NON DEVE PIÙ ESSERE UNA VERGOGNA’
SILVIO, MA CHE STAI ADDI'? - A UN INCONTRO ALLA CONFCOMMERCIO, BERLUSCONI INCIAMPA IN MOLTI STRAFALCIONI: “HO ALZATO LE PENSIONI A MILLE LIRE”, “L’EVASIONE FISCALE IN ITALIA AMMONTA A 800 MILA EURO”, “IL DOPPIO DEL PIL EMERSO E’ DI 1600 EURO” - E POI SCALCIA I CLANDESTINI: “NON HANNO ALTRO MODO PER VIVERE CHE COMMETTENDO REATI. SONO ENTRATI A CASA DI UNA SIGNORA E HANNO BEVUTO UN…” - VIDEO
PROVACI ANCORA COMCAST (A SBRANARE LO SQUALO MURDOCH) – DOPO ESSERSI RITIRATA DALLA CORSA ALL’ACQUISTO DI FOX (PASSATA ALLA DISNEY), ORA POTREBBE RILANCIARE: SUL PIATTO METTE 60 MILIARDI. E SPERA NELLO SPEZZATINO (ANCHE PER AGGIRARE ANTITRUST USA). IN TAL CASO PUNTA SU SKY EUROPA
ARCHEO – DAL BATTICUORE AL CREPACUORE, LA FOLLE STORIA DI CORNA DI RENATO GUTTUSO E MARTA MARZOTTO – LUI VIVEVA CON MIMISE CHE LUI AVEVA SFIGURATO IN UN INCIDENTE D'AUTO, LEI SPOSATA CON IL CONTE MARZOTTO, SI ALLARGO' A LUCIO MAGRI. FINCHÈ IL GIUOCO SALTÒ PERCHÉ VENNE A MANCARE LA PEDINA MIMISE - SANDRA VERUSIO REPORT
RIMPIANTO JUVE: COL TOTTENHAM FINISCE 2-2 - DOPPIETTA DI HIGUAIN IN 9 MINUTI, POI KANE ACCORCIA LE DISTANZE – PRIMA DEL RIPOSO IL "PIPITA SBAGLIA" IL RIGORE DEL POSSIBILE 3-1 – NELLA RIPRESA BUFFON SI FA SORPRENDERE DALLA PUNIZIONE DI ERIKSEN - ALLEGRI: "BARRIERA PIAZZATA MALE? NON E' QUESTO IL PROBLEMA" - POI SI SCATENA IN CONFERENZA: "IL 2-2 DEPRIME L'AMBIENTE? NON L'ACCETTO..." - VIDEO
CAFONALINO MENEGHINO - ARTOM RADUNA BARBARA D’URSO E LA NUOVA CONSOLE AMERICANA, ELENOIRE CASALEGNO E IL FONDATORE DI ‘LUISAVIAROMA’, L’ARTISTA ROSSANA ORLANDI E DANIELA JAVARONE IN UNA CASA INTERAMENTE DOMOTICA: 1000 METRI QUADRI CON CANTINA, SPA E HOME THEATRE NEL CENTRO DI MILANO