FLASH! - PICCOLI MOSTRI - NON SIAMO TRA I VICOLI DI NAPOLI MA NELLA BRITANNICA LEICESTER, DOVE TRE TEPPISTI PESTANO E ACCOLTELLANO UN RAGAZZO INERME...-
FLASH! - PICCOLI MOSTRI - NON SIAMO TRA I VICOLI DI NAPOLI MA NELLA BRITANNICA LEICESTER, DOVE TRE TEPPISTI PESTANO E ACCOLTELLANO UN RAGAZZO INERME...-
TWEET! - ‘L’ISOLA’ INCIAMPA CONTRO DE ANDRÉ, CADONO GLI ASCOLTI E ANCHE LE PALLE: ‘ARIDATECE LA DROGA DI FRANCESCO MONTE’, CHE FA UN VIDEOMESSAGGIO TIPO OSTAGGIO - ‘ISOLA: CONDUCE MARA VENIER CON LA PARTECIPAZIONE DI DANIELE BOSSARI, DELLA VECCHIA IN PRIMA FILA E DI ALESSIA MARCUZZI’ - ‘BOSSARI SE PARLI ANCORA DI GFVIP…’ - IL PUBBLICO SOGNA LA STORIA LESBO TRA ALESSIA MANCINI E BIANCA ATZEI
POLITICA IN SALA OPERATORIA – BISTURI IN MANO, GIULIO MAIRA, NEUROCHIRURGO DI FAMA INTERNAZIONALE, SI CANDIDA PER LA LISTA DELLA LORENZIN – ‘’FARE POLITICA È INTERESSARSI DEL BENE DEGLI ALTRI NELL’INTERESSE DEL PAESE. E ALLORA L’HO SEMPRE FATTA’’ - HA CURATO DA COSSIGA A SCALFARO (‘’ANDREOTTI, UN GIORNO MI DISSE: ‘PROFESSORE, MA LO SA CHE LEI È L’UNICO UOMO AL MONDO A POTER DIRE CHE IO HO UN CERVELLO?’”)
AMMUCCHIATA BANCARIA – NELLE SEGRETE STANZE SI STUDIA UNA FUSIONE A CINQUE: IL PIVOT DOVREBBE ESSERE LA BPM, A CUI SI POTREBBERO/DOVREBBERO AGGANCIARE MONTEPASCHI E CARIGE DA UNA PARTE; E CREVAL E UBI DALL’ALTRA – L’OPERAZIONE DOVREBBE SCATTARE A FINE 2019
SPARI IN UN LICEO DELLA FLORIDA - "ALMENO 7 MORTI E DIVERSI FERITI" - PRESO IL KILLER: SI TRATTA DI UN 18ENNE, EX STUDENTE DELLA SCUOLA, DESCRITTO COME "UN RAGAZZ DIFFICILE" - IL TWEET DI TRUMP - VIDEO
RIMONTA REAL: CRISTIANO RONALDO CANCELLA NEYMAR – DOPPIETTA DI CR7 E MARCELO: ZIDANE RIBALTA IL PSG, DECISIVO L’INGRESSO DI ASENSIO – RIGORE “GENEROSO” FISCHIATO DA ROCCHI AL REAL - IL TECNICO DEI PARIGINI EMERY SUL BANCO DEGLI IMPUTATI PER LA SCELTA DI LO CELSO E LA SOSTITUZIONE DI CAVANI- IL LIVERPOOL RIFILA 5 PERE AL PORTO
CAFONALINO MENEGHINO - ARTOM RADUNA BARBARA D’URSO E LA NUOVA CONSOLE AMERICANA, ELENOIRE CASALEGNO E IL FONDATORE DI ‘LUISAVIAROMA’, L’ARTISTA ROSSANA ORLANDI E DANIELA JAVARONE IN UNA CASA INTERAMENTE DOMOTICA: 1000 METRI QUADRI CON CANTINA, SPA E HOME THEATRE NEL CENTRO DI MILANO