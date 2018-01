FOLLIA IN AEROPORTO – A MALAGA UN PASSEGGERO STANCO DI ASPETTARE CHIUSO NEL VELIVOLO, APRE IL PORTELLONE E SALTA SULL’ALA CON TANTO DI BAGAGLIO A MANO – L’UOMO, CHE E’ STATO ARRESTATO, SOFFRIVA DI UN ATTACCO DI ASMA - VIDEO

Luigi Grassia per www.ilsecoloxix.it

malaga-uomo-ala-aereo

Chissà quante volte è successo che un passeggero, insofferente delle lungaggini dopo l’atterraggio dell’aereo, ha desiderato di aprire il portellone e saltare giù per conto suo. Solo che fra il pensiero e l’azione decisa si frappone (di solito) il buonsenso. Non questa volta. In Spagna, nell’aeroporto di Malaga, un passeggero della Ryanair, stufissimo di aspettare chiuso nella carlinga, si è diretto verso il portellone, lo ha spalancato ed è saltato sull’ala, con tanto di bagaglio a mano.

La sua avventura è finita lì, perché il personale dell’aeroporto è riuscito a convincerlo a rientrare, e poi l’uomo - un polacco - è stato trattenuto a bordo, fino all’arrivo della polizia, che lo ha arrestato.

Eppure qualche ragione di lamentarsi il poveretto l’aveva. Il volo FR8164 della compagnia irlandese, proveniente dallo scalo londinese di Stansted, era atterrato verso le 23 con circa un’ora di ritardo. Arrivato a Malaga, l’aereo è rimasto fermo sulla pista per un’altra mezz’ora, troppo evidentemente per il polacco che - secondo quanto riferito da un altro passeggero - ha annunciato platealmente «io passo per l’ala» prima di aprire il portellone di emergenza. Secondo un altro passeggero, invece, l’uomo soffriva di asma e voleva solo prendere una boccata d’aria fresca. Ma questa giustificazione non è bastata.

