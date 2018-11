LELE MORA A ''LA ZANZARA'' CONFERMA: ''SESSO CON CORONA? CERTO CHE CI FU, DICE BUGIE PER NON FARE BRUTTA FIGURA. CHE TIPO DI SESSO? BEH DICIAMO CHE MI PIACE MOLTO UN PAESE, BOMBOLANDIA. MA ORA NON MI TIRA PIÙ, IL MIO PAPPAGALLO È MORTO DA 8 ANNI'' - ''NASCERÀ UN PARTITO ISPIRATO DIRETTAMENTE A MUSSOLINI. HA RAGIONE ALESSANDRA, PIAZZALE LORETO FU UNA GRANDE PORCHERIA, SONO STATI DEGLI ZOZZONI. IL DUCE HA FATTO TANTE BELLE COSE, ERA UN SIGNORE''