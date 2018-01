IL FURBETTO DEL RICATTINO - UN 40ENNE TORINESE, FINGENDOSI ISPETTORE DI POLIZIA CON IL FALSO NOME DI “MARCO GIGLIOTTI”, HA TRUFFATO NEGLI ANNI DECINE DI ESCORT, TRANSESSUALI E ACCOMPAGNATRICI IN TUTTA ITALIA - ECCO COSA FACEVA

SESSO CON IL POLIZIOTTO

(ANSA) - La polizia postale ha arrestato un quarantenne torinese, disoccupato e pluripregiudicato, che negli ultimi tre anni ha truffato decine di escort, transessuali e accompagnatrici, in tutta Italia. Con il falso nome di 'Marco Gigliotti', Simone Atzori si fingeva ispettore di polizia e contattava le ragazze sui siti online.

A quel punto le minacciava, chiedendo denaro per evitare eventuali multe, querele e arresti. Lo stesso stratagemma lo utilizzava per raggirare chi pubblicava annunci su siti web di vendita come subito.it. Dalle indagini è emerso che l'uomo, per non essere rintracciato, utilizzava sim telefoniche e carte di credito ricaricabili intestate a dei prestanome e guidava auto a noleggio.

