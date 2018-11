GIOIELLI A CA**O DI CANE - SAINT-LAURENT LANCIA UNA COLLEZIONE DI GIOIELLI CON CIONDOLI A FORMA DI PENE – IL COSTO? 245 EURO PER ORECCHINI, MENTRE LA COLLANA ARRIVA A 595 EURO – A DISPETTO DEL PREZZO (E DELLA FORMA) SONO ANDATI TALMENTE A RUBA DA ESSERE SOLD OUT SUL SITO DELLA MAISON…

Essere irriverenti e originali è la moda del momento e la nuova collezione di gioielli firmata Saint-Laurent lo dimostra. La Maison ha infatti lanciato dei preziosi davvero sopra le righe, visto che sono tutti decorati con dei ciondoli che riproducono alla perfezione la forma del pene. A dispetto di quanto si possa pensare, sono richiestissimi e, nonostante il loro prezzo sia davvero esorbitante, sono andati in sold-out in pochi giorni.

La collezione di gioielli a forma di pene di Saint Laurent

Desiderate un gioiello davvero originale per completare il vostro look in modo fantasioso? La nuova collezione lanciata da Saint Laurent farà sicuramente al caso vostro. Il motivo? Riproduce nei minimi dettagli la forma dell'organo genitale maschile.

E' costituita da una collana dalla lunghezza regolabile e da un paio di orecchini, tutti in ottone dorato con dei pendenti a forma di pene decorati con l'incisione Saint Laurent Paris. Anche se sono poche quelle che hanno il coraggio di indossarli, si tratta di preziosi griffati e di alta qualità, non a caso il loro prezzo è davvero elevato.

Gli orecchini costano infatti 245 euro, mentre la collana arriva addirittura a 595 euro. Nonostante ciò, però, la collezione ispirata alla forma del pene sul sito ufficiale della Maison ha registrato il tutto esaurito e rimane disponibile solo nelle boutique dell'azienda. Insomma, il direttore creativo Anthony Vaccarello, a capo del brand dopo l'addio di Hedi Slimane, ha portato un tocco di originalità al marchio.

E' riuscito ancora una volta a far parlare di sé e della sua creatività: in quante il prossimo Natale riceveranno i suoi orecchini o la sua collana con il pene pendente?

Da Tom Ford a Vivienne Westwood: la moda scandalosa

Anche se la collana e gli orecchini con il pene pendente di Saint Laurent stanno facendo non poco scalpore, non è la prima volta che si vede un prodotto simile nel mondo dell'alta moda.

La prima a ispirarsi all'organo genitale maschile per una collezione di accessori è stata Kesha, che qualche anno fa ha prodotto orecchini, ciondoli, bracciali e collane proprio a forma di pene. A seguirla, Tom Ford che ha dato vita alla “Penis Pendant Necklace” da 790 dollari con un ciondolo in oro 18 carati che riproduceva nei minimi dettagli le parti intime di un uomo.

Come non fare riferimento a Rihanna, che qualche anno fa non aveva avuto timore di indossare una pochette "equivoca" firmata da Vivienne Westwood, decorata con un maxi fallo in coccodrillo gold? Insomma, a quanto pare la moda del momento è dare libero sfogo alla propria irriverenza: in quante avranno il coraggio di farlo?

