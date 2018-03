kamasutra6

DAGONEWS

Lo sfregamento

Sollevate i fianchi di lei mettendo un cuscino sotto il sedere mentre lui spinge attraverso movimenti ascendenti verso l’alto A volte basta semplicemente un cuscino per rendere le posizioni piu’ comode ma soprattutto variare l’angolazione della penetrazione con risultati molto interessanti…!

La spinta

Anche se nei momenti piu’ intensi di eccitamento puo’ risultare difficile, il Kamasutra suggerisce di spingere il vostro arnese dentro e lasciarlo per un po’ li’, fermo. Una tecnica molto utile se volete ritardare di un po’ la vostra eiaculazione.

Piccoli cerchi

kamasutra5

Afferrate il vostro pene alla base e fategli fare piccoli cerchi dentro di lei. La manovra e’ fattibile anche senza mani, ma se lo direzionate voi il risultato sara’ molto migliore. Una variante e’ quella di strusciare per un minuto la punta sul clitoride mentre lei e’ stesa e poi riprendere con i movimenti circolari interni

La spada a doppio taglio

Abbiamo tutti subito il lavaggio del cervello secondo cui bisogna puntare alla parte alta della vagina alla ricerca del punto G. L’obiettivo del Kamasutra invece non e’ l’orgasmo, ma la connessione e le sensazioni fra i due corpi, andate alla scoperta di altre zone interne!

L’attacco

kamasutra4

Tirarlo fuori completamente e poi rientrare con un colpo veloce e deciso. La penetrazione profonda per alcune donne puo’ risultare dolorosa. Provate questa mossa come variante.

Il colpo del verro

Applicare una continua pressione su un solo lato della vagina. Recenti studi hanno dimostrato che un lato del clitoride e’ solitamente piu’ sensibile dell’altro. Non e’ cosi’ sbagliato pensare che la stessa cosa vale anche per altre zone li’ intorno..

kamasutra1

Il colpo del toro

Spingere selvaggiamente in tutte le direzioni come un toro scatenato. Ma attenzione nel farlo troppo presto, altrimenti rischiate di far finire tutto in un battibaleno!

Il passero sportivo

Rapidi movimenti ma poco profondi. Anche qui il consiglio e’ quello di evitarlo nei momenti in cui lui sta immaginando la suocera in pigiama per allontanare l’imminente eiaculazione precoce

kamasutra2 kamasutra3

Il passero giocherellone

Lui si lascia andare a dei fremiti dentro di lei appena prima dell’orgasmo. Questa mossa e’ piuttosto complicata perche’ prevede l’utilizzo dei muscoli pelivici piuttosto che i movimenti dei fianchi

La scatola dei gioielli

Lui vi procura un brivido involontario dentro di voi, come se stesse per avere un orgasmo. Per questa non c’e’ bisogno di fare pratica.

Naturali movimenti in avanti

tracey cox

Lui continua con dei movimenti naturali in avanti che possono variare in velocita’ e profondita’ Per questa non c’e’ bisogno di istruzioni.

Il Piercing

Con lei stesa sulla schiena e ed i fianchi ben schiacciati verso il basso, lui si stende sopra con il pene parallelo alla vulva. Anche in questo caso, l’angolo di penetrazione e’ fondamentale, i movimenti stimoleranno tutta la zona clitoridea.

Il sarto amoroso

In questo caso le mosse del passero giocherellone, che stimola la zona del clitoride con piccoli movimenti della punta, vengono alternate a penetrazioni complete. Ma non restate delusi se lui avra’ un orgasmo gia’ al primo tentativo