UNA GRANDE INTERVISTA A CUORE APERTO DI SHARON STONE: A 60 ANNI PARLA DI COME E' STATA CONSIDERATA 'MERCE FALLATA' DOPO L'ANEURISMA, CON I MEDICI CHE LE DIEDERO IL 5% DI POSSIBILITA' DI SOPRAVVIVENZA - SCOPPIA A RIDERE QUANDO LE CHIEDONO DELLE MOLESTIE SESSUALI: "VI IMMAGINATE COM'ERA QUANDO HO INIZIATO 40 ANNI FA? CON QUESTO ASPETTO? NE HO VISTE DI OGNI DURANTE LA MIA CARRIERA..." (VIDEO/GALLERY)

Durante un'intervista alla CBS domenica scorsa, Sharon Stone, 60 anni (ne dimostra ancora 40) ha parlato del suo aneurisma (avvenuto nel 2001) e di come ha dovuto ricominciare tutto da capo: "ero da buttare, avevo un 5% di possibilità di sopravvivenza, e nessuno ti vuole più quando sei una persona 'danneggiata', sono rimasta sola. La moia intera vita è stata cancellata e ho dovuto rimparare a fare tutto da capo."

"Adesso mi sto dedicando a tempo pieno a fare la mamma single e a rimettere ordine nella mia vita dopo il divorzio."

Il corrispondente della CBS Lee Cowan le ha chiesto se si fosse mai trovata in una posizione “scomoda” durante il suo periodo holliwodiano.

Inizialmente, l’attrice non è riuscita a trattenere le risate. E Lee Cowan la incalza:

“Stai ridendo ma non capisco se sia una risata nervosa o perché stai pensando che ti prenda in giro.”

E la Stone finalmente rivela: “Ne ho viste di ogni colore durante la mia carriera.”

“Sono stata nel business per 40 anni, riuscite a immaginarvi come fosse l’ambiente quarant’anni fa, col mio aspetto e venendo dalla Pennsylvania?”

Sharon Stone è una delle tante donne di Hollywood ad aver rivelato le sue esperienze di abuso sessuale e di molestie nel pieno delle accuse contro personaggi come Weinstein, Kevin Spacey, Matt Lauer, e il regista James Toback.

La Stone, insieme ad altri atrrici e attori, ha indossato anche lei un abito completamente nero agli ultimi Golden Globes in segno di protesta.

Durante la sua intervista alla CBS, l’attrice ha però fatto capire che i tempi stanno cambiando. Sempre più donne si sentono “incoraggiate” a essere se stesse.

“Siamo state cresciute per soddisfare i desideri degli uomini, particolarmente le donne della mia generazione. Troppo spesso le donne perdono la loro identità per associarsi a quella del loro marito. Cambianio perfino modo di vestirsi per accomodare i gusti del loro uomo.”

“Ci stiamo sollevando per riconoscere il nostro dono di essere donne e non dover più pensare di comportarci come uomini per sentirci più forti, coraggiose e valorose.”

