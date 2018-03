GROSSO GUAIO A HONG KONG - VIDEO: UNA TAIWANESE ESIBIZIONISTA SI FA STRIZZARE LE TETTONE IN PUBBLICO, E FA INFURIARE I CINESI, POCO AVVEZZI A QUESTO GENERE DI COMPORTAMENTI E PREOCCUPATI PER IL CATTIVO ESEMPIO DATO AI GIOVANI

DAGONEWS

La settimana scorsa, si sono diffusi in rete una serie video di una donna asiatica con un seno abbondante che si faceva strizzare le tette e palpeggiare in pubblico – per strada, sull’autobus, o in metro – dal compagno arrapato.

Secondo quanto riportato dall’Apple Daily, dopo aver notato che la maggior parte dei video erano stati girati a Hong Kong, i suoi cittadini si sono parecchio indignati e un avvocato è giunto ad ammonire la modellona bona ricordandole che questo genere di atti sono “contro la pubblica decenza” e punibili con fino a sette anni prigione in quella regione.

Ma sono stati soprattutto i genitori a lamentarsi dei video, sostenendo che fossero di cattivo esempio per i loro figli. Ad ogni modo, i più avrebbero voluto che la donna venisse solo multata per “cattivo gusto,” mentre scuotevano la testa in segno di disapprovazione sentendosi imbarazzati per i genitori della ragazza.

yui yui

Le clip si sono diffuse anche a Taiwan, dove questo genere di esibizione del décolleté è generalmente più accettato e gli internauti hanno identificato subito la modella Yui Yui, che era riuscita già in passato a catturare l’attenzione dei media mostrando le sue generose forme in diverse foto e video.

