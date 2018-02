GUERRA DEI CIELI IN MEDIO ORIENTE - UN F16 ISRAELIANO ABBATTUTO DAI SIRIANI – UN ELICOTTERO DI TEL AVIV AVEVA INTERCETTATO UN DRONE IRANIANO. ISRAELE AVEVA RISPOSTO CON UN RAID IN SIRIA MA UN F16 IN FASE DI RITORNO PRECIPITA: SALVI I DUE PILOTI – INTANTO LE SIRENE D’ALLARME TORNANO A SUONARE SUL GOLAN

Tensione tra Israele e Iran. Un drone iraniano lanciato dalla Siria, e penetrato in territorio israeliano, è stato intercettato da un elicottero dell'aviazione militare con la Stella di David. Come risposta Tel Aviv ha inviato i caccia a colpire obiettivi iraniani in Siria. Nel raid un F16 israeliano è precipitato. Da fonti militari si apprende che «Idf ha attaccato i sistemi di controllo iraniani in Siria da cui era stato lanciato il drone che ha violato lo spazio aereo israeliano. Il massiccio fuoco antiaereo ha abbattuto un F16, che è caduto in Israele. I piloti sono in salvo».

Il drone di Teharan, e partito dal deserto siriano dalla zona di Tadmor, è stato rilevato dai sistema di allerta israeliana e i suoi spostamenti sono stati seguiti fino al momento dell'intercettamento. Le sirene di allarme sono state attivate negli insediamenti ebraici sulle Alture del Golan e anche nella zona di Beit Shean, nel nord della valle del Giordano. Secondo un portavoce di Tzahal l'Iran è «responsabile per questa grave violazione della sovranità israeliana».

Il portavoce ha confermato che il raid di risposta ha avuto successo perché è stato colpito «il sistema di controllo iraniano che ha inviato il drone in Siria». Durante l'attacco, contro i velivoli israeliani sono stati lanciati numerosi missili di antiaerea. I piloti di un apparecchio hanno abbandonato il loro aereo, in base alle procedure. «I piloti sono atterrati in territorio israeliano dove hanno ricevuto cure mediche», ha aggiunto la fonte militare, concludendo che sull'incidente è stata aperta un'inchiesta.

Da parte delle autorità militari siriane, alleate con l'Iran, c'è la convinzione di aver «colpito più di un aereo israeliano» grazie alla contraerea entrata in azione durante «la nuova aggressione israeliana» contro una base della Siria centrale, recita un comunicato di Damasco. E intanto le sirene di allarme nel nord di Israele e sulle Alture del Golan hanno ricominciato a suonare. Secondo la Radio Militare si sono udite esplosioni e il capo di stato maggiore dell'esercito è riunito con il suo staff.

La difesa antiaerea siriana affermato di aver respinto un nuovo attacco dell’aviazione israeliana nei pressi di Damasco. Lo riporta l’agenzia di stampa governativa «Sana». Se confermato, si tratterebbe del secondo attacco contro obiettivi in Siria da parte dell’aviazione di Gerusalemme.

