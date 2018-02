INGHILTERRA DESOLATA - IN GRAN BRETAGNA SEMPRE PIU’ ADOLESCENTI SONO SCHIAVI DELLO XANAX PER AFFRONTARE L'ANSIA DA SOCIAL MEDIA E LE PRESSIONI DI UN SISTEMA SCOLASTICO MOLTO SELETTIVO - IL FARMACO VIENE ACQUISTATO ILLEGALMENTE SUL WEB E A NATALE C’E’ STATO UN BOOM DI RICOVERI

Caterina Belloni per “la Verità”

Allarme in Gran Bretagna per l'aumento del consumo di Xanax, il farmaco contro l'ansia e gli attacchi di panico che appartiene alla categoria delle benzodiazepine. Fino a qualche anno fa questa medicina veniva prescritta da medici e psicologi sotto diretto controllo, mentre di recente il consumo è cresciuto, soprattutto tra i ragazzini, che possono acquistarlo attraverso Internet.

Tanto che alcuni parlamentari britannici hanno chiesto di avviare un' indagine sul fenomeno, anche perché lo Xanax è un tranquillante decisamente più potente del Valium, con effetti collaterali come stato confusionale, disorientamento, insonnia, calo della libido, allucinazioni e stato depressivo.

SPACCIATO IN STRADA

A spingere i deputati a intervenire è stata la presa di posizione di alcuni esperti, che hanno inserito lo Xanax nell'elenco delle cinque droghe più diffuse tra i giovani, insieme a cannabis e alcol. Sempre secondo questi specialisti il principio attivo dello Xanax, l'alprazolam, in Gran Bretagna si acquista facilmente da spacciatori di strada, ma anche nelle farmacia online, che subiscono meno controlli o nel dark Web, al costo di una sterlina a pillola, cioè circa un euro e 30 centesimi.

Un' indagine statistica dell' Oxford Internet institute, poi, ha segnalato che la Gran Bretagna sarebbe al secondo posto della classifica degli acquisti illegali via Web, con un 22 per cento del totale, subito dopo gli Usa che ne comperano circa la metà, mentre Australia e Canada si prendono il dieci per cento del mercato a testa.

MERCATO PARALLELO

Per questo il deputato Bambos Charalambous, laburista, ha richiesto a Public health England, l'agenzia che si occupa dei problemi di salute del Paese, di avviare un' indagine per stabilire da cosa dipenda questo boom. A Westminster sono arrivate parecchie segnalazioni da elettori che hanno figli ormai vittime della schiavitù dello Xanax.

La preoccupazione è condivisa dagli esponenti di tutti i partiti e si lega al fatto che, dalle testimonianze raccolte dai cittadini, i ragazzi si affidano a questo mercato parallelo per comprare il farmaco, perché non riescono a affrontare la loro vita. A generare le tensioni sono due diversi elementi. Da un lato c'è la pressione dei pari, che anche per via dei social media è diventata fortissima. Tanto che spesso risulta insostenibile per dei ragazzini che non riescono ad identificarsi e a farsi identificare con i modelli indicati dal Web, così soffrono e perdono autostima.

PRESSIONI A SCUOLA

Dall'altro c'è il sistema competitivo in cui sono inseriti nell' ambito scolastico, con valutazioni costanti. Non che in Italia non ci siano i voti, ma nelle scuole inglesi a bambini e ragazzi viene fatto capire, sin da molto giovani, che se i risultati non sono adeguati, le conseguenze saranno piuttosto pesanti per il loro futuro.

Qualche esempio? I bambini di 10 anni che vogliono entrare nelle Grammar school, scuole pubbliche che forniscono un' ottima preparazione, devono conquistarsi un posto, sostenendo un esame di tre ore, con tre test da 80 domande ciascuno e spesso per riuscirsi sono costretti a un anno di preparazione specifica. Più tardi, a 16 anni, gli adolescenti vengono invitati a scegliere le materie degli A Level, cioè le tre materie di studio da approfondire negli ultimi due anni di scuola secondaria.

Il che significa che devono decidere cosa faranno da grandi. Spesso, però, a 16 anni le idee non sono chiare e la pressione sul fatto che la loro scelta sarà fondamentale per la loro vita professionale finisce per diventare insostenibile. Secondo il deputato Charalambous, molti ragazzini usano lo Xanax per risolvere da soli i problemi di ansia che stanno vivendo, ma finiscono per diventarne dipendenti, perché si tratta di un farmaco che può dare assuefazione.

L'allarme, comunque, è scattato soprattutto dopo che nel periodo natalizio si è registrato un alto numero di ragazzini finiti al pronto soccorso per l' abuso di Xanax. Secondo i responsabili dell' associazione di volontariato Addaction da mesi questo problema si ripete, in aree come Sussex, Somerset, Kent e Cumbria. La loro impressione è che il ricorso al dark Web e al mercato clandestino sia legato anche al fatto che i ragazzi non riescono a trovare un aiuto nel servizio sanitario.

I ragazzi non vogliono andare dal medico e non sanno quali sono i servizi specifici che potrebbero aiutarli oppure ne sono a conoscenza, ma non vogliono farvi ricorso per non essere etichettati e trattati come persone affette da malattie mentali.

Un sospetto che implica la necessità, di pari passo con l' indagine a livello medico, anche di un intervento di formazione ed educazione nelle scuole.