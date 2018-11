ITALIA IN CALORE - “AZZ… TI HO EIACULATO ADDOSSO” – UN RAGAZZO INCAPPUCCIATO SI AVVICINA A UNA 22ENNE E LE VIENE NEL GIUBBOTTO – LEI STAVA RIENTRANDO A CASA A PIEDI QUANDO LUI SI È AVVICINATO SENZA DIRE NIENTE – UNA VOLTA ARRIVATA A CASA SI È ACCORTA DI ALCUNE CHIAZZE BIANCHE…

Da www.ilgazzettino.it

masturbazione

La questura ha avviato un’indagine su uno strano episodio di molestie sessuali denunciato domenica sera da una 22enne vicentina. La ragazza attorno alle 18 stava rientrando a casa a piedi, quando lungo via Quadri ha notato un ragazzo di carnagione bianca, con un cappuccio in testa e una sciarpa sul volto, apparentemente impegnato a fare jogging.

masturbazione 5

Arrivata in via Sant’Elia. la 22enne si è vista avvicinare dall’uomo alto circa 1.80 per sentirsi chiedere nome e indirizzo: impaurita si è allontanata senza profferire parola. Inseguita per qualche metro, avrebbe sentito l’incappucciato pronunciare una frase volgare «... azz.., ti ho eiaculato addosso. Scusa» per allontanarsi. Arrivata a casa la ragazza ha raccontato l’episodio ai genitori che hanno notato sul giubbotto chiazze di liquido bianco.

UOMO SI MASTURBA PER STRADA A LUGANO

La famiglia ha poi chiamato il 113 e spiegato il tutto alla pattuglia che, arrivata a casa, ha prelevato il giubbotto per analizzare le chiazze e avviare un’indagine per risalire al maniaco molestatore.

masturbazione 4

masturbazione masturbazione 2 masturbazione 1 masturbarsi in pubblico a swingfields

masturbazione in treno 2