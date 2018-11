L’ITALIA A CACCIA DEL POKER IN CHAMPIONS - LE NOSTRE 4 SQUADRE SONO TUTTE IN CORSA PER GLI OTTAVI: L' EN PLEIN MANCA DAL 2002-2003 – BASTA POCO ALLA JUVE PER PASSARE COME PRIMA - A INTER E ROMA MANCA UN PUNTO, IL NAPOLI NEL GIRONE PIU’ INCERTO – ECCO PERCHE’ I BIANCONERI TIFANO PERCHE’ LE ALTRE TRE ITALIANE ARRIVINO SECONDE