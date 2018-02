“COCKTAIL IN CAMBIO DI POMPINI!” - LA PROPOSTA SHOCK DI UN LOCALE RUSSO. UNA DONNA È STATA RIPRESA MENTRE PRATICAVA SESSO ORALE A UNO SCONOSCIUTO PER POTER BERE GRATIS: SFIDA ACCETTATA (VIDEO HOT)

DA 'www.metro.co.uk'

Una discoteca russa è finita nel mirino della stampa per aver promesso dei drink gratis a una donna se avesse praticato del sesso orale a uno sconosciuto per una ì'competizione' di fronte a una folla plaudente. In un video si vede la donna praticare una fellatio dentro a un club di Tomsk, in una regione a sud della Russia.

La donna sul palco è piegata con le mani sulle ginocchia sopra un uomo che indossa solo un paio di boxer. Dei testimoni hanno riferito che avrebbe eseguito l’atto sessuale in cambio di una tessera e un voucher per poter avere tre cocktail gratis.

È accaduto nella discoteca RayOn dove la scena si è svolta davanti agli occhi del personale e del proprietario Georgiy Shipakov, che però ha negato l’evidenza sostenendo che la donna stesse semplicemente baciando l’uomo e che lo staff stava solo “contando i segni lasciati dal rossetto,” aggiungendo:

“Ho parlato con l'organizzatore della serata e gi ho detto che non potrà più tenere altre ‘competizioni’ in futuro.”

