“MAMMA, PERCHÉ FAI SU E GIÙ CON LA TESTA?” – I RACCONTI IMBARAZZANTI DI ALCUNE DONNE CHE DESCRIVONO L’ATTIMO IN CUI SI SONO ACCORTE CHE I LORO FIGLI LE STAVANO GUARDANDO FARE SESSO CON IL PARTNER – “SI È INFILATO DENTRO IL NOSTRO LETTO E NOI NON CE NE SIAMO RESI CONTO” – “MIO MARITO AVEVA APPENA RAGGIUNTO L’ORGASMO QUANDO MIO FIGLIO È ENTRATO IN STANZA ESORDENDO CHE C’ERA PUZZA DI…”