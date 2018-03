“MENTRE GIRAVAMO UN PORNO HO SUBITO UNA BRUTALITÀ OLTRE LA MIA VOLONTÀ” - LA PORNOSTAR LEIGH RAVEN ACCUSA: “CHIEDEVO AIUTO MA REGISTA E ATTORE NON SI SONO FERMATI. SONO ANDATA A DENUNCIARE TUTTO ALLA POLIZIA” - EPISODIO IDENTICO, CON GLI STESSI PROTAGONISTI (L’ATTORE RICO STRONG E IL REGISTA JUST DAVE), E' CAPITATO ALLA COLLEGA RILEY NIXON - GALLERY HOT

Davide Turrini per www.ilfattoquotidiano.it

Una scena di sesso violenta oltre il consenso della pornostar e scoppia il caso. L’attrice ipertatuata Leigh Raven ha dichiarato che durante una scena di “rough sex” (genere di sesso brutale ndr) che si è svolta il 6 marzo scorso, l’attore Rico Strong e il regista Just Dave sono andati oltre il suo consenso, al punto che la ragazza è successivamente corsa a denunciare l’accaduto alla polizia.

La stessa cosa, con gli stessi protagonisti, sarebbe accaduta alla collega Riley Nixon nel gennaio scorso. In un video pubblicato su Youtube e girato da Nikkie Haerts, moglie e collega di set della Raven, la pornostar racconta di come ci sia stato un breve preavviso rispetto a due sequenze di fila riguardanti un “rough blowjob” e un “light racial play” tra ragazza e ragazzo (Strong è di origine afroamericana, la Raven caucasica ndr).

Scene che secondo la ragazza si sono rivelate più pesanti del previsto. “Mi sono fidata del regista, quando mi ha detto che se avesse visto qualsiasi mia indicazione di fastidio avrebbe chiamato lo “stop”. Io piangevo, spingevo via il compagno di set, facevo qualunque cosa che facesse capire che stavo lottando, ma lui non ha chiamato la fine della scena”.

La Hearts nel ruolo dell’intervistatrice ha chiesto direttamente a sua moglie perché non ha mostrato esplicitamente il desiderio di fermarsi: “Non l’ho fatto per due motivi. A: pensavo lo facesse il regista vedendo quello che succedeva; B: c’erano quattro, cinque uomini su quel set. E come ho detto, erano stati lì tutto il giorno. Erano arrabbiati. Non volevano essere lì e avevo paura. Avevo paura”.

Finita la scena la Raven ha girato la classica intervista di assenso di ciò che è accaduto nelle riprese, protocollo standard in uso in molti filmati porno che lo usano sia ad inizio che a fine ripresa mostrandola nel video, poi arrivata a casa è “crollata” e si è messa “a piangere”.

Il giorno successivo è così andata alla polizia che le ha consigliato una visita medica dove le sono stati riscontrati lividi sulla cervice e lacerazioni al perineo. Sempre nel video di Yuotube, negli ultimi minuti appare anche la collega Riley Nixon visibilmente in lacrime che racconta la stessa esperienza vissuta sullo stesso set due mesi prima, sostenendo di non aver chiamato lo stop durante le scene girate senza consenso “perché doveva pagare l’affitto”.

Dal canto suo il veterano Rico Strong ha smentito ogni accusa: “Sono sorpreso. È stata una scena fantastica e la Raven se n’è andata dal set felice e contenta, tutta baci e abbracci. In secondo luogo non farei del male ad una donna spingendola oltre il suo consenso. Amo provare e far provare piacere non dolore”.

