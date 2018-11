“I MIEI FIGLI HANNO SCELTO SCIENTOLOGY” – NICOLE KIDMAN RACCONTA IL SUO DOLORE PER CONNOR E ISABELLA, I FIGLI ADOTTATI CON TOM CRUISE, E CON I QUALI NON HA PIÙ RAPPORTO: “ORMAI SONO ADULTI. SONO IN GRADO DI PRENDERE LE LORO DECISIONI. COME MADRE IL MIO COMPITO È AMARLI E IO SONO A LORO DIPOSIZIONE” – MA LA SETTA AVREBBE IMPEDITO A CONNOR E ISABELLA DI VEDERE LA MADRE PERCHÉ CONSIDERATA…

Nicole Kidman parla spesso di Sunday Rose (10 anni) e Faith Margaret (7 anni), le figlie avute da Keith Urban. L'attrice riserva loro dediche social, menzioni durante i discorsi che tiene in pubblico - come, per esempio, quello pronunciato agli Emmy nel 2017 - e le nomina frequentemente durante le interviste.

Lo stesso non accade con Isabella e Connor, i figli adottivi che condivide con l'ex marito Tom Cruise. L'attrice è molto riservata su di loro e i tre non appaiono insieme in foto dal lontano 2006. Connor (23 anni) e Isabella (25 anni) sono ormai adulti e, stando alle parole della Kidman, avrebbero scelto la strada di Scientology.

L'appartenenza di Tom Cruise alla Chiesa di Scientology sarebbe stata determinante per l'evoluzione dei rapporti tra la Kidman e i loro figli. Quando la coppia ha divorziato nel 2001, Connor e Isabella persero i contatti con la loro mamma, rimanendo invece molto vicini al padre.

Secondo quanto riportato da HollywoodLife, tutto questo sarebbe avvenuto perché Nicole Kidman è sempre stata per Scientology una SP ovvero una persona soppressiva, e in quanto tale andava allontanata. Ecco cosa ne pensa l'attrice di Big Little Lies: «Ormai sono adulti. Sono in grado di prendere le loro decisioni. Hanno scelto Scientology e come madre è mio compito amarli. I figli devono sapere che sei a loro disposizione e che niente può cambiarlo».

Nicole Kidman sente ancora di dover proteggere Connor e Isabella, nonostante tutto: «So al 150% che rinuncerei alla mia vita per loro perché quello è il mio scopo».

Recentemente, Nicole Kidman ha rilasciato svariate dichiarazioni sul suo matrimonio con Tom Cruise. L'attrice ha dichiarato di essersi sentita protetta da lui, ma che in realtà ciò che le dava l'illusione di stare al sicuro non era altro che un bozzolo: non aveva vita socialequando era sposata con Cruise, si dedicava solo al set e ai figli.

Quest'ultima intervista della Kidman fa pensare, inevitabilmente, a Suri Cruise. A differenza di quanto accaduto con Connor e Isabella, la piccola Suri - nata dall'unione di Tom Cruise e Katie Holmes - è stata allontanata da suo padre proprio dalla Chiesa di Scientology. Sarebbe a causa del movimento religioso che i due non hanno rapporti ormai da anni.

A differenza di Nicole Kidman, Katie Holmes non ha mai rilasciato commenti circa Scientology. A quanto pare, l'attrice di Dawson's Creek avrebbe siglato un accordo segreto che le impedisce di farlo. Di certo, anche Katie ha a cuore solo il bene di sua figlia.

