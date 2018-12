“POTREBBERO MORIRE DA UN MOMENTO ALL’ALTRO” – DUE GEMELLE RUSSE DI 14 ANNI, CON IL SOGNO DI DIVENTARE MODELLE, CADONO NEL VORTICE DELL’ANORESSIA ARRIVANDO A PESARE 36 CHILI – NELLA SCUOLA DI MODA CHE FREQUENTAVANO AVEVANO CONSIGLIATO LORO DI PERDERE QUALCHE CHILO PER METTERE IN EVIDENZA GLI ZIGOMI – ADESSO LE DUE RAGAZZE SONO RIDOTTE PELLE E OSSA E…

A 14 anni sono arrivate a pesare una 36 chili, l'altra 40 pur di affermarsi nel mondo della moda. In un ospedale di Mosca da più di un mese va in scena il dramma delle gemelle Masha e Dasha Ledeneva da Lipetsk, alle quali la scuola di moda della loro città aveva chiesto di perdere qualche chilo per rendere più evidenti gli zigomi.

I medici tentano il tutto per tutto per salvarle: l'anoressia ha aggredito i loro corpi in maniera inesorabile, rendendole pelle e ossa. "il cuore potrebbe fermarsi da un momento all'altro", affermano i sanitari.

Entrambe le gemelle sono cadute in coma per tre giorni, mentre erano in ospedale; ora lentamente si stanno riprendendo grazie a cure intensive. "Nessuno voleva aiutarle, tutti gli ospedali le respingevano: nessuno voleva occuparsi di 'cadaveri viventi'", ha denunciato l'attivista contro i disordini alimentari Maria Kokhno, 29 anni.

I medici fanno l'impossibile: "Il loro cuore potrebbe smettere di battere da un momento all'altro; tutti i processi biochimici nel loro corpo sono già compromessi".

La scuola di modelle delle gemelle, a Lipsetsk, interpellata dai media russi sui metodi usati non ha voluto commentare la vicenda.

