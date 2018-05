“SAI CHE TRA POCO SGOMBERI?” - LUCIANA LITTIZZETTO SENTE GIA’ L’ODORE DELLA PURGA TV PER LEI E FAZIO CON IL GOVERNO LEGA-M5S: “SIAMO SU RAI UNO ANCORA PER POCO…” - SALVINI NON LI HA MAI AMATI E HA SEMPRE RIFIUTATO L’INVITO IN STUDIO A “CHE TEMPO CHE FA”

La nascita del nuovo governo targato M5s-Lega potrebbe avere scenari imprevedibili.

Anche in Rai. E di fatto c'è chi pian piano comincia a fare le valigie. Il governo gialloverde non ha mai nascosto di voler metter le mani sul servizio pubblico ed è probabile, come hanno già fatto i governi del passato, che qualche nome potrebbe saltare per far spazio ad un altro.

E così in questo quadro non va dimenticata i continui battibecchi a distanza tra Matteo Salvini e Fabio Fazio. I due di fatto non hanno mai avuto un buon rapporto e più di una volta Fazio e la Littizzetto sono finiti nel mirino di alcuni post di Salvini su Facebook. E il leader della Lega spesso ha rifiutato l'invito in studio a Che tempo che fa.

E così, nel corso dell'ultima puntata andata in onda proprio ieri sera, qualche battuta della Littizzetto ha stupiyo (e non poco) i telespettatori. "Lucianina" infatti, rivolgendosi a Fazio, ha affermato: "Sai che tra poco un po' tu sgomberi?". Poi Fazio chiede alla Littizzetto: "Luciana, sai dove siamo?". La risposta non lascia spazio ad interpretazioni: "Ancora per poco su Rai Uno". Sarà davvero così?

