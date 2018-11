“LO SAPEVANO TUTTI” – GABRIELE MUCCINO ROMPE IL SILENZIO DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL VIDEO CON MICAELA RAMAZZOTTI, FRESCA DI SEPARAZIONE DA VIRZI' – “CI SIAMO INCONTRATI IN QUEL LOCALE PERCHÉ LEI SARÀ NEL MIO PROSSIMO PROGETTO CINEMATOGRAFICO. LO SAPEVANO TUTTI. MIA MOGLIE ANGELICA LO SAPEVA. E NON È VERO CHE CI SIAMO BACIATI…” (VIDEO)

«Ci siamo incontrati in quel locale perché lei sarà nel mio prossimo progetto cinematografico. Lo sapevano tutti. Mia moglie Angelica, lo sapeva. E non è vero che ci siamo baciati».

Per Gabriele Muccino, che risponde alla nostra telefonata, è un momento delicato. In rete si stanno diffondendo a effetto domino le foto e i racconti dello «scandalo». Le ha pubblicate Oggi.

Lui è ritratto in un pub, la notte di Halloween, tra il mascherato e il non, poi, in un privé, insieme all’attrice Micaela Ramazzotti, ancora moglie del collega Paolo Virzì, sebbene i due non vivano più insieme da mesi e abbiano da poco formalizzato la separazione, dopo 10 anni di unione e due figli (Jacopo, 8, e Anna, 5).

È questa una storia che sembra farsi con i titoli dei loro film, incrociati. Dove Virzì e la Ramazzotti, andando a nozze d’inverno, il 17 gennaio 2009, si erano promessi Tutta la vita davanti, in onore del primo ciak che li aveva fatti incontrare nel 2008, lei a un certo punto, secondo i ben informati, avrebbe smesso di volere essere La prima cosa bella di lui: era finita La pazza gioia.

A questa crisi, sarebbe seguito un provino fatale, quello per I migliori anni della nostra vita (così si chiamerà l’opera di Gabriele con Micaela protagonista), dove sarebbe scattato un colpo di fulmine tra i due: L’estate addosso, di nuovo.

Un Ecco fatto che non avrebbe visto ancora L’ultimo bacio, mentre le Notti magiche di Paolo sono in sala, e quel che non è certo è che A casa tutti bene, e che quel che invece lo è, è che ognuno, qui, sembra essere come tutti dentro questa cosa a tratti così difficile: La ricerca della felicità.

