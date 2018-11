“SATANA ESISTE. CI HO PARLATO E L’HO COMBATTUTO PIÙ VOLTE” – DON ANTONIO MATTATELLI, L’ESORCISTA PIÙ GIOVANE D’ITALIA, A “RADIO2”: “FAR CREDERE CHE NON ESISTA È IL PIÙ GRANDE DEI SUOI INGANNI. CI HO CHIACCHERATO PIÙ VOLTE E UN GIORNO TENTÒ DI SOFFOCARMI” – “HO ESORCIZZATO TRE VIP, UNA ERA…”

Don Antonio Mattatelli, l'esorcista più giovane d'Italia, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall'1.30 alle 6.00.

L'esorcista ha parlato del demonio: "Satana esiste. Far credere che non esista è il più grande dei suoi inganni. E' una creatura di Dio che si è pervertita e che odia Dio, per questo vuole pervertire anche gli altri. Anche se non è che Satana sia all'origine di tutto il male del mondo. Certe volte gli uomini sanno fare anche da soli.

Il diavolo esiste, non è un altro Dio, è un essere spirituale di intelligente volontà perverso e pervertitore. Io, per la missione che mi ha affidato la Chiesa, esorcizzo le persone ossesse. Per fortuna non tutti tra quelli che vengono da me sono davvero posseduti. Ma più volte mi sono trovato davanti a casi veri di possessione diabolica. Alcune volte il demonio parla.

Ci ho chiacchierato più volte. Il diavolo per parlare usa le corde vocali della persona che è posseduta. Tante volte la voce è diversa da quella della persona. E' gutturale. Spesso capita che dalle donne esca una voce maschile. Ho visto con i miei occhi tante donne possedute parlare con la voce di un uomo".

Don Antonio Mattatelli ha parlato del suo ultimo esorcismo: "Qualche giorno fa. Ho trattato un caso molto doloroso, di una ragazza. Il padre, per cercare di difenderla, si è rivolto ad alcuni maghi. Purtroppo il maleficio su questa ragazza è stato fatto proprio attraverso il padre, che l'ha affidata ad un mago che ha anche tentato di violentarla.

Il padre cercava di proteggere la figlia perché alle spalle c'era una storia familiare molto tragica, legata all'occulto. Una parente stretta del padre era stata oggetto di maleficio ed è morta alcuni anni fa nel giorno del suo matrimonio. I malefici esistono, come esistono le maledizioni. Il discorso è complesso, ci sono libri perversi, libri di magia nera, che possono portare a fare un maleficio o una maledizione.

Per fare un maleficio serve un elemento materiale, un intruglio da far mangiare alla vittima o un paccottino da inserire tra le sue cose. Se manca l'elemento materiale è solo una maledizione. Ovviamente non è detto che il maleficio attecchisca. Se la persona è più vicina alla preghiera è più complicato che venga colpita. Poi ci sono anche delle protezioni misteriose. A volte Dio non permette che certe persone vengano toccate, anche se sono poco inclini alla preghiera".

Un caso ha particolarmente impressionato l'esorcista Mattatelli: "C'era un giovane molto bello e preparato che si rivolse a me perché aveva ricevuto un maleficio. Non si riusciva a sposare, ogni volta che fissava la data accadeva qualcosa che lo costringeva a posticiparla. Una volta un incidente con la macchina, una volta un malore per un parente e altre cose simili.

Questo giovane mi ha fatto molta compassione, perché appena ho iniziato a pregare gli si è stravolto il viso, è diventato mostruoso e ha tirato fuori una lingua lunghissima, impressionante, di mezzo metro. E ha lanciato urla che sembravano poter far cadere la sacrestia.

La sofferenza della gente mi impressiona terribilmente. Io devo comunque stare attento. Una volta il demonio ha tentato di soffocarmi con la stola che portiamo noi preti sotto alla casula. La persona che stavo esorcizzando si è avventata su di me e ha tentato di strozzarmi con la stola. Per fortuna c'erano delle persone presenti che mi hanno liberato. Me la sono vista brutta".

Don Antonio Mattatelli, poi, ha raccontato di aver esorcizzato tre vip: "Ho esorcizzato tre donne, di cui una molto molto famosa. DI più, però, non posso dire. In quel mondo Satana si annida. Molti hanno la tentazione del successo facile e molte volte per averlo bisogna concedersi. Quello dello spettacolo è un mondo molto spietato. Gira droga, c'è rivalità, c'è invidia".

