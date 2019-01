VOLETE UN'IDEA PER UNA VACANZA DA MILLE E UNA NOTTE? - VISITATE IL VILLAGGIO DI HAID AL-JAZIL, IN EQUILIBRIO SU UN BLOCCO ROCCIOSO IN YEMEN: REGALA UN PAESAGGIO SURREALE DA SERIE TELEVISIVA FANTASY - LE ABITAZIONI SONO DI MATTONI DI FANGO E GODONO DI UNA VISTA A 360 GRADI SULLA VALLATA DEL WADI DAWAN – ECCO PERCHÉ È STATO COSTRUITO IN QUESTA POSIZIONE