L’ESPERIMENTO FINLANDESE – NEL 2017 HELSINKI HA APPLICATO IL REDDITO DI CITTADINANZA: 2 MILA PERSONE STANNO RICEVENDO 560 EURO AL MESE. MA SOLO IN DUE LO CONFESSANO: UNO CI FA TAMBURI PER ANDARE IN TRANCE, UN ALTRO LO INCASSA E ZITTO – L’IDEONA, SE FUNZIONA O NO, BISOGNA ASPETTARE FINE ANNO