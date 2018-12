“SONO STATO UN COGLIONE” – JACKIE CHAN SI RACCONTA IN UN LIBRO: “HO SEMPRE TRATTATO MALE LE DONNE. SPENDEVO I SOLDI IN PROSTITUTE E NEL GIOCO D’AZZARDO. ERO SPESSO UBRIACO E NELLO STESSO GIORNO HO DISTRUTTO UNA PORSCHE E UNA MERCEDES” – “CON LA MIA FAMIGLIA SONO STATO UN DISASTRO: HO TRADITO MIA MOGLIE E, IN UN SCATTO DI RABBIA, HO LANCIATO MIO FIGLIO CONTRO UN DIVANO” – UN ATTO DI SINCERITÀ IN CUI, PERÒ, NON SI FA MAI ACCENNO ALLA FIGLIA AVUTA DA UNA RELAZIONE EXTRACONIUGALE… (VIDEO)

DAGONEWS

jackie chan 9

Jackie Chan ha ammesso di essere un "coglione totale" nella sua vita privata per aver trattato male le donne e per aver perso la testa a tal punto da sbattere suo figlio contro un divano durante una lite con la moglie.

La 64enne superstar di arti marziali ha raccontato che era solito andare con prostitute e guidare talmente ubriaco da essersi schiantato, nella stessa giornata, con una Porsche al mattino e con una Mercedes Benz la sera.

Nel suo libro, “Never Grow Up”, che sarà pubblicato il 4 dicembre, Chan ha raccontato di essere stato "terribile" con la sua prima fidanzata a tal punto da tornare a casa, ubriacarsi e giocare d’azzardo anche se lei era con lui.

Quando Chan ha incontrato la moglie Joan Lin, un’attrice taiwanese, era così paranoico da nascondere i soldi perché era convinto che potessero rubarglieli. Senza contare il tradimento con l'attrice ed ex Miss Asia Elaine Ng Yi Lei dalla quale ha avuto uan figlia.

jackie chan 8

Chan rivela anche di essere stato così impegnato con il lavoro da aver ignorato la sua famiglia e di aver lanciato il figlio Jaycee contro un divano in uno scatto d’ira. «Un giorno mi sono guardato allo specchio e mi sono detto che ero un vero bastardo. Mi sono detto che dovevo cambiare» ha scritto nel libro.

Chan dà la colpa del suo comportamento alle insicurezze e alla sua immaturità, ma nonostante la sincerità che trapela nel libro, Chan non menziona mai la figlia di 19 anni, Etta Ng, che ha raccontato di essere stata lasciata in strada da “genitori omofobi” dopo aver rivelato loro di essere lesbica. Chan ebbe la figlia con l'ex regina di bellezza Elaine Ng Yi Lei nel 1999 mentre era sposato con Joan Lin.

jackie chan 6

Al momento della gravidanza di Elaine, Jackie tenne una conferenza stampa per rivelare quella relazione clandestina: «Ho fatto un errore che fanno molti uomini nel mondo». Da quel momento in poi, però, Chan non ha mai cercato di avere una relazione con la figlia. Questa settimana Etta ha sposato la sua ragazza, la canadese Andi Autumn: su Instagram la ragazza ha scritto di non aver mai ricevuto amore nella sua infanzia.

In un video di YouTube diventato virale lo scorso aprile, Etta e Andi hanno affermato di essere rimaste «senzatetto per un mese a causa di genitori omofobi». Etta ha rivelato: «Ciao, sono la figlia di Jackie Chan e questa è la mia ragazza Andi. Siamo rimasti senza casa per un mese a causa di genitori omofobi. Abbiamo praticamente dormito sotto un ponte».

jackie chan 5

Secondo Gay Times, a Jackie è stato chiesto quali fossero i suoi sentimenti verso Etta e lui avrebbe risposto: «Se le piace, va bene». Non è chiaro, comunque, se Chan abbia rifiutato di aiutare la figlia in quest’occasione e se tra i due ci siano dei contatti.

Chan crebbe in una famiglia della classe lavoratrice di Hong Kong e diventò poi il secondo attore più pagato al mondo. Secondo Forbes l’anno scorso ha incassato 50 milioni di dollari: davanti a lui c’è solo Robert Downey Jr. Il suo patrimonio è stimato in 350 milioni di dollari e nel 2016 gli è stato consegnato un Oscar alla carriera.

jackie chan 3

Chan imparò le arti marziali in un collegio dove era stato spedito dal padre per il suo scarso rendimento scolastico. «Mi riempie di vergogna il fatto di non aver mai imparato a leggere, scrivere o fare i calcoli perché ero impegnato a fare scherzi». Ancora oggi la sua carta American Express, che non ha limite di spesa, non ha la firma sul retro perché lui non sa scrivere.

Alla Chinese Drama Academy, dove fu costretto a imparare le arti marziali, Chan si alzava ogni giorno alle 5 del mattino dopo appena sei ore di sonno. Gli studenti imparavano a recitare e cantare, riuscendo a ottenere anche parti nei film, ma il loro insegnante si metteva in tasca i 60 dollari che guadagnavano giornalmente.

jackie chan 2

All'età di 15 anni, Chan incontrò il suo primo amore, una ragazza che si chiamava Chang. Lei lo amava, ma lui si rivelò un fidanzato terribile e si allontanava da Hong Kong solo per non vederla. «Ero un bambino ribelle, un cavallo selvaggio senza le redini».

Quando si lasciarono, Chan scoprì che Chang gestiva un negozio di abbigliamento. Per sostenerla mandava i suoi amici a comprare da lei, ma quando la ragazza lo scoprì chiuse il negozio perché non voleva essere aiutata da lui. Guardando indietro, Chan dice di essersi «vergognato» per il modo in cui si era comportato, ma Chang lo amava così tanto che anni dopo, quando seppe che si trovava in difficoltà finanziarie, gli regalò 2.500 dollari.

jackie chan 12

La carriera di Chan iniziò lentamente a decollare nel 1973, quando fu scelto come attore in “Enter the Dragon”, il film di Bruce Lee che portò le arti marziali al pubblico occidentale. Chan trovò lavoro come stuntman, ma sperperava tutti i suoi soldi nel gioco d'azzardo e in prostitute, inclusa una donna con cui dormiva regolarmente e che conosceva solo come "Number Nine".

«Lavorando come stuntman, sapevamo tutti che se qualcosa fosse andato storto non saremmo sopravvissuti per vedere il sole sorgere il giorno dopo. Avevo una visione a breve termine, il che significava spendere spensieratamente i miei soldi».

jackie chan 11

Chan diventò regista attraverso una famosa casa di produzione di Hong Kong, la Golden Harvest, grazie al suo amico Sammo Hung che frequentava la stessa scuola ed era più affermato nel settore.

Chan recitò in una serie di film fino ad arrivare al successo nel 1978 con tre film: “Snake in the Eagle's Shadow”, “Drunken Master” e “The Fearless Hyena”. Golden Harvest gli offrìun contratto da 650.000 dollari e la gente iniziò a chiedergli autografi per strada.

Nel suo libro Never Grow Up, Chan scrive di essersi preso qualche rivincita con la gente che lo guardava dall’alto in basso. «Un giorno entrai nel negozio in cui una commessa mi aveva trattato male anni prima. Le feci aprire tutte le camicie inscatolate e dopo me ne andai. Spendevo soldi per oggetti di lusso.

jackie chan 10

Ho iniziato a portare grandi quantità di denaro in contanti in giro. Dopo aver vissuto in condizioni di povertà, i contanti ti danno un senso di sicurezza. Anche oggi mi piace avere molte persone intorno a me e ogni pranzo o cena è un’occasione per festeggiare con tanta gente. Circa 10 anni fa ho speso 2 milioni di dollari in un anno pagando pasti per gli altri. Ho anche distribuito doni stravaganti: orologi, automobili, giacche di pelle fatte su misura, casse di vino costoso».

Chan comprò anche un cucciolo di tigre che portava in giro persino sul set, fino a quando non lo ha graffiato in faccia. Aveva un falco e un San Bernardo che gli costavano 400 dollari al mese in cibo.

Ma con le donne continuava a comportarsi in maniera pessima. «Uscivo con l'attrice taiwanese Teresa Teng, che era molto più di classe rispetto a me e mi faceva sentire inadeguato. Andammo in un ristorante e io mi comportai in maniera opposta a come lei mi suggeriva. Ordinai birra al posto del vino e quando arrivò la zuppa bevvi dalla ciotola. Lei mi disse che non dovevo più portarla in quel ristorante.

jackie chan 1

Mi sono comportato così male a causa delle mie profonde insicurezze. Sin da quando ero un ragazzino ero stato guardato dall'alto in basso dai bambini ricchi. Gli snob mi mettevano in difficoltà. Questa attitudine riflette il rapporto con Teresa. Ma non era colpa sua. Non aveva fatto nulla di male e io ero stato orribilmente ingiusto con lei».

In questo periodo Chan ha iniziato ad avere più voce sui tipi di film che voleva realizzare. Ha sviluppato il suo stile inconfondibile, diventando famoso per le sue acrobazie. Senza riuscire, però, a evitare incidenti anche gravi. Il suo peggior infortunio è stato un trauma cranico che ha subito durante le riprese del suo film “Armor of God”. «Sono caduto da un albero e ho colpito con la testa una roccia. Sanguinavo dalla bocca, dal naso e dalle orecchie. Lo staff pensava che sarei morto, ma dopo due settimane ero di nuovo sul set».

jackie chan 4

Incontrò l'attrice Joan Lin, che lui definisce "l'amore della mia vita", durante un viaggio a Taiwan. Chan dice che era «un'attrice amata e con un'immagine rispettabile, mentre io ero un tipo volgare che faceva kung fu e che non era degno di lei».

Cercarono di mantenere la loro relazione segreta, ma nel 1981 lei rimase incinta e decisero di sposarsi in un rooftop di Los Angeles. Chan ha ammesso di aver lavorato per tutto il periodo della gravidanza e di non esserla andata a trovare nemmeno quando stava per partorire. «In quel periodo mi fidavo di alcuni sessisti che mi dicevano che lei mi aveva incastrato e che voleva i miei soldi. Ripensandoci, sono stato malvagio».

Chan definisce il loro matrimonio "meno che convenzionale" e afferma che essere separati l'uno dall'altro per tanto tempo è stata in realtà la chiave della loro relazione. «Ero egoista e non sapevo come entrare in empatia con gli altri. Eppure Joan mi ha lasciato libero di fare a modo mio. La rispetto molto e le sono grato per essersi sacrificata così tanto per me».

jackie chan 1

Ciò non ha impedito a Chan di tradirla con Elaine Ng e quando la relazione divenne pubblica e l’amante rimase incinta nel 1999, Chan disse pubblicamente di aver fatto un errore. «Prima di farl organizzai una riunione di famiglia con mia moglie e mio figlio. Lin si mise a piangere mentre Jaycee mi guardava male, ma entrambi mi hanno perdonato».

Riflettendo sulla sua vita familiare, Chan ha scritto: «Ho fatto del bene a molte persone, ma non alla mia famiglia. Non sono stato un buon padre o un buon marito, ma ho fatto il mio dovere verso mio figlio e sua madre».

jackie chan JACKIE CHAN JACKIE CHAN JACKIE CHAN Jackie Chan e Jaden Smith nel nuovo Karate Kid JACKIE CHAN JACKIE CHAN JACKIE CHAN JACKIE CHAN