22 mar 2018 18:53

LECCA ‘STO GELATO! - A 'LA ZANZARA' PARLA NADIA, LA GELATAIA CHE NON HA VOLUTO SERVIRE SALVINI: “È UNA PERSONA CHE SEMINA ODIO TRA LA GENTE. IN FACCIA NON GLI HO DETTO NULLA, ME NE SONO ANDATA E MI SONO FATTA SOSTITUIRE. E’ STATO SERVITO DA ALTRI” - POI DICE CHE C’È STATA UNA TELEFONATA DI SALVINI ALLA GELATERIA E LA TITOLARE MI HA INVEITO CONTRO..."