A LETTO CON IL NEMICO – UNA COLLEZIONE DI IMMAGINI A COLORI MOSTRA LE RELAZIONI TRA LE DONNE E I SOLDATI NAZISTI CHE OCCUPAVANO I LORO STATI – PER MOLTE AVERE UN RAPPORTO SESSUALE COL NEMICO ERA UNA QUESTIONE DI SOPRAVVIVENZA, ALTRE NE TRAEVANO BUON CIBO E BELLA VITA. ALTRE ANCORA SI INNAMORARONO DI QUEI SOLDATI DELLE SS…

Una serie di immagini a colori ci riporta uno spaccato inusuale della seconda guerra mondiale e di come molte donne si gettarono tra le braccia degli invasori tedeschi. Sebbene alcune di loro avessero poca scelta per sopravvivere, altre trassero profitto da quei rapporti, mentre altre ancora si innamorarono dei loro occupanti nazisti.

In Francia, per esempio, nonostante ci fossero più di due milioni di francesi detenuti in campi di prigionia, nel 1942 il tasso di natalità crebbe di circa 200.000 bambini nati da coppie franco-tedesche.

In una delle isole della Manica occupate dai nazisti, furono registrate le nascite di 900 bambini, mentre in Norvegia ne nacquero 12.000. Di fatto, i matrimoni con i tedeschi furono esplicitamente incoraggiati in Danimarca e in Olanda.

Alcune donne semplicemente si innamorarono e sposarono il loro fidanzato tedesco, mentre le altre, avevano relazioni con soldati nazisti per trarne profitto e assicurarsi cibo e qualità di vita migliori. Molte di queste donne erano semplicemente giovani madri, i cui mariti erano in campi di prigionia, molte altre erano prostitute che ‘servivano’ gli invasori nazisti.

Alla fine della guerra molte di loro furono punite: in tante vennero fatte sfilare con la testa rasata per le strade mentre venivano insultate e picchiate per aver avuto relazioni sessuali con il nemico.

