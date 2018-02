LIVIDO FELINO! A TRAPANI UN 62ENNE PRENDE A BASTONATE UN GATTO, CONDANNATO A 4 MESI DI RECLUSIONE - A DENUNCIARLO SONO STATI I VICINI DI CASA, LUI SI ERA DIFESO DICENDO DI AVER SOLO SBATTUTO LA SCOPA A TERRA...

Da www.lastampa.it

gatto

Un gesto crudele punito con una condanna a quattro mesi di reclusione: è accaduto a Trapani e a subirla è stato un operatore marittimo di 62 anni. A denunciarlo i vicini di casa, a nulla sono servite le sue difese: diceva di aver solo sbattuto a bastonata la scopa a terra per fare fuggire l’animale, ma il giudice monocratico di trapani Rossana Cicorella non gli ha creduto. Non solo. Gli ha anche inflitto una condanna più alta di quanto aveva chiesto l’accusa, che si era limitata a proporre due mesi di reclusione.

gatto nero

Stando alle testimonianze dei vicini l’uomo ha colpito il micio, che si era accovacciato in una cesta con il bucato appena lavato e aveva lasciato anche degli escrementi per lo spavento. L’operatore marittimo, invece, sosteneva di essersi limitato a dare un colpo a terra per scacciarlo. “Giustificazione” inutile: condanna senza attenuanti, con la sola sospensione condizionale.

gatto nero