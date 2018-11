3 nov 2018 10:11

‘MI CHIAMO GWYNETH PALTROW E SONO IN PERIMENOPAUSA’ – PER SPONSORIZZARE GLI INTEGRATORI ‘MADAME OVARY’ (DAL ROMANZO DI FLAUBERT AL GIOCO DI PAROLE CON ''OVAIA'') VENDUTI SUL SUO SITO GOOP, PARLA DEGLI SBALZI ORMONALI E DELLE VAMPATE DI CALORE: ‘CERTE VOLTE SONO ARRABBIATA E NON SO NEMMENO IL PERCHÉ’. MA DI SICURO SA COME FARE SOLDI DANDO CONSIGLI SUL NULLA… (VIDEO)