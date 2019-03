LUI, LEI E L’ALTRA, MA DE CHE? – CON IL PANCIONE DI MEGHAN IN PAUSA MATERNITÀ E LE STORIELLE SUL PESSIMO RAPPORTO TRA COGNATE CHE HANNO STANCATO, LA STAMPA INGLESE SI DIVERTE A FANTASTICARE SULLA PRESUNTA RIVALE DI KATE, L’EX MODELLA ROSE HANBURY – IN PIENA BUFERA BREXIT, ARRIVA A FAGIOLO PER METTERE IN CATTIVA LUCE LA MONARCHIA E ALIMENTARE VENTI REPUBBLICANI. MA IL “TRADIMENTO” È ALQUANTO IMPROBABILE VISTO CHE…

«Kate Middleton ha una rivale». Le riviste di gossip britanniche non favoleggiano d’altro da giorni, ipotizzando un’amicizia pericolosa tra il principe William, erede al trono, e Rose Hanbury, 35enne marchesa di Cholmondeley, vicina di casa in quel di Anmer Hall, buen retiro di campagna dei Cambridge.

Tra le due, negli ultimi tempi, si sarebbe creata una vera e propria «spaccatura», che avrebbe portato la Middleton a eliminare la marchesa dal suo giro di amicizie. A William, sempre secondo i gossip, il compito di far da paciere, complice l’amicizia con David Cholmondeley, 58 anni, dal 2009 marito di Rose.

Una storia che se fosse vera avrebbe buoni ingredienti per diventare una sorta di soap reale, ma che per ora (e per nulla casualmente) allontana solo il chiacchiericcio dal pantano delle presunte rivalità tra Kate e Meghan, ormai diventate noiose, e dal tormento sul royal baby, di cui per un po’ non si avranno notizie per via della pausa maternità della duchessa di Sussex.

Non è chiaro come una voce di questo tipo sia nata, certo è che si tratta di una cosa irrilevante per Kensington Palace, che tende a ignorare tutto ciò che è privo di fondamento. Stando a Richard Kay, esperto di faccende reali, il gossip, in piena bufera Brexit, arriva a fagiolo per mettere in cattiva luce la monarchia e alimentare venti repubblicani, ma non sembra così forte, nemmeno un lieve sussulto in realtà.

William, del resto, ha vissuto più del fratello Harry la disperazione della madre Diana per i tradimenti di Carlo, gli urlava: «Ti odio, perché fai piangere mamma?», è davvero improbabile immaginarlo nelle vesti del fedifrago. Marito, padre di tre, sposato con una donna amatissima dagli inglesi, avrebbe il mondo contro. E poi c’è Rose, che non sembra una persona propensa a perdere i privilegi conquistati.

Figlia di Tim ed Emma Hanbury, nota interior designer, Rose è un’ex modella per Storm Models e ha fatto un ottimo matrimonio, da cui sono nati tre figli, i gemelli Oliver e Alexander, e una bambina, Iris. Stesso discorso per la sorella Marina, sposata con Ned Lambton, conte di Durham.

La nobiltà acquisita, insomma, è un affare di famiglia, e anche un interessante collegamento con la storia delle sorelle Middleton. L’unico legame con la royal family, però, è la nonna paterna Rose Lambert, che nel 1947 fu tra le damigelle d’onore al matrimonio di Elisabetta II e Filippo di Edimburgo.

E la vita è simile a quella di tanti altri membri della buona società britannica, tra eventi mondani e impegni benefici. Rose e il marito vivono a Houghton Hall, sontuosa residenza palladiana nel Norfolk, appena tre miglia da Anmer Hall, costruita nel 1720 per l’allora primo ministro Robert Walpole, erano al matrimonio di William e Kate, invitati dalla regina, e i loro gemelli sono compagni di giochi dei piccoli Cambridge, nonostante i 4 anni di differenza da George.

Le affinità, però, finiscono qui. Non ci sarebbe nemmeno grande amicizia tra William e il marchese. Il secondo, del resto, appassionato di musica e arte moderna, classe 1960 ha la stessa età che oggi avrebbe Lady Diana. A Kensington (e non solo) si dormono sonni molto sereni. Fino alla prossima royal (spy) story.

