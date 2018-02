IL LUNGO EPILOGO DEL 90ENNE JOSEPH RATZINGER: HA UNA MALATTIA PARALIZZANTE - LO HA RIVELATO IL FRATELLO GEORGE: “E’ COSTRETTO A RICORRERE ALLA SEDIA A ROTELLE. LA PIÙ GRANDE INQUIETUDINE È CHE LA PARALISI POSSA FINIRE PER ARRIVARE AL SUO CUORE E ALLORA POTREBBE ESSERE FINITA IN FRETTA. CHIEDO A DIO LA GRAZIA DI UNA BUONA MORTE…”

Luca Romano per www.ilgiornale.it

I FRATELLI RATZINGER

Joseph Ratzinger ha una "malattia paralizzante". A dirlo è George, fratello 94enne del Papa emerito. Il 12 settembre 2006 Ratzinger tenne una lectio magistralis a Ratisbona

Le sue parole sono state riportate sulle pagine tedesche del sito web ufficiale della Santa Sede.

George Ratzinger ha parlato di una malattia paralizzante che obbliga Benedetto XVI "a ricorrere alla sedia a rotelle. La più grande inquietudine è che la paralisi possa finire per arrivare al suo cuore e allora potrebbe essere finita in fretta. Prego ogni giorno per chiedere a Dio la grazia di una buona morte, in un buon momento, per me e mio fratello. Entrambi abbiamo questo grande desiderio".

georg e joseph ratzinger ratisbona RATZINGER