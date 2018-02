MA NON ERA MEJO UN DIVANO? - IN GERMANIA UN UOMO DI 39 ANNI E UNA DONNA DI 44 SONO MORTI SOFFOCATI IN AUTO: STAVANO FACENDO SESSO CON IL MOTORE ACCESO ALL’INTERNO DI UN GARAGE - I CORPI SONO STATI TROVATI ALCUNI GIORNI DOPO GRAZIE ALLA DENUNCIA DEI FAMILIARI

Margherita Conte per www.ilgiornale.it

sesso in auto

Un uomo di 39 anni e una donna di 44 sono deceduti all'interno del garage in cui stavano facendo sesso. Come riporta Fanpage, la coppia di Bottrop, in Germania, aveva scelto un garage per pargheggiare l'automobile e fare l'amore. A causa del freddo, i due hanno deciso di lasciare il motore della macchina acceso per potersi riscaldare. Ma la loro scelta ha avuto delle gravi conseguenze.

Dopo alcuni giorni in cui non avevano più notizie, le rispettive famiglie hanno denunciato la scomparsa dei due. Grazie alle ricerche avviate dalla polizia, i cadeveri del 39enne e della 44enne, entrambi nudi, sono stati rinvenuti nel giro di poche ore. Con molta probabilità, la coppia è deceduta a causa dei gas nocivi sprigionati dalla vettura accesa. Per averne la certezza bisognerà comunque attendere l'autopsia sui cadaveri.